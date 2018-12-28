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Bingöl'de yaban keçisi avlayan 4 kişiye 41 bin lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 17:37 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de usulsüz yaban keçisi avlayan 4 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 40 bin 922 lira para cezası kesildi.

Bingöl'de yaban keçisi avlayan 4 kişiye 41 bin lira ceza

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de usulsüz yaban keçisi avlayan 4 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 40 bin 922 lira para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 13'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bingöl Şube Müdürlüğü Av Koruma Müdürlüğü ekiplerince, Yedisu ilçesinde yapılan rutin kontroller sırasında sırt çantasında yaban keçisi eti taşıyan 2 kişi tespit edildi. Ekipler, yaban keçisini usulsüz avlayan 2 kişiye 18 bin 315 lira tazminat ile 2 bin 80 lira idari para cezası kesti. Ilıcalar Beldesi Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yakalanan çalışmalarda ise usulsüz yaban keçisi avladığı belirlenen 2 kişiye toplam 18 bin 315 lira tazminat ve 2 bin 212 lira idari para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Müdürlüğümüzce tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir av ve yaban hayatının bilinçli ve sağlıklı bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması amacıyla koruma ve kontrol çalışmaları aralıksız devam etmektedir" denildi.

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