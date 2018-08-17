HABER

Bingöl'de yaz Kur'an kursları sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 12:53 | Son Güncelleme

Vali Ali Mantı: - "Değerlerimize sahip olduğumuz müddetçe ne içeride ne de dışarıda hiçbir grup, hiçbir ülke ve hiçbir şer odak milletin birliğini, beraberliğini bozamayacaktır"

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla açılan yaz Kur'an kursları sona erdi.

İl genelinde açılan 640 kursta 752 eğitmen gözetiminde 48 bin 910 öğrenciye Kur'an-ı Kerim eğitimi verildi.

Vali Ali Mantı, kursların sona ermesi dolayısı merkez Ulu Camisi'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim öğrenenleri tebrik etti.

Camilerin çocuk sesleriyle şenlenmesinin önemine işaret eden Mantı, "İşte Bingöl bu, ülke bu. Türkiye'de özlediğimiz manzara bu. Biz ilahı, kitabı ve peygamberi bir olan bir toplumuz. Allah'ın izniyle değerlerimize sahip olduğumuz müddetçe ne içeride ne de dışarıda hiçbir grup, hiçbir ülke ve hiçbir şer odak milletin birliğini, beraberliğini bozamayacaktır." dedi.

Vali Mantı, Bingöl'ün ve ülkenin geleceğinin imanlı yetişen gençler olduğunu belirterek, çocukları yetiştiren anne babalarına ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Ülke birliğinin bozulmaması temennisinde bulunan Mantı, "Ülkemiz güzel ve büyük ülke, mazlumların, gariplerin sığınağı bir ülke. Başta Bingöl olmak üzere tüm milletimizle hep beraber bu ülkeyi göz bebeğimiz gibi koruyacağız. Ülkemizi gelecek nesillere sağ ve salim bir şekilde teslim edeceğiz." diye konuştu.

İl Müftüsü Muharrem Genç de yaz Kur'an kurslarına gösterdikleri ilgiden dolayı, öğrencilere ve velilerine teşekkür etti.

Daha sonra kurslarda düzenlenen yarışmalarda derece giren çocuklar, Kur'an-ı Kerim, sela ve ezan okudu, ilahi seslendirdi.

Tören, çocuklara çeşitli hediye verilmesiyle sona erdi.

PARTNERDehşete düşüren an! Klozetin kapağını açtı ve...Dehşete düşüren an! Klozetin kapağını açtı ve...
Yunanistan'dan gelen soydaş gence, Edirne'de babasının böbreği nakledildiYunanistan'dan gelen soydaş gence, Edirne'de babasının böbreği nakledildi
İndirim dönemlerinde alışveriş yapmanın tüyolarıİndirim dönemlerinde alışveriş yapmanın tüyoları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yaz Kuran Kursları Bingöl Kapanış Töreni

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belediye başkanı polisi itekledi!

Belediye başkanı polisi itekledi!

Antalya'da 5 yıldızlı otelin sahilinde şaşırtan manzara

Antalya'da 5 yıldızlı otelin sahilinde şaşırtan manzara

Profesörden korkutan uyarı! Sürpriz olmayacak

Profesörden korkutan uyarı! Sürpriz olmayacak

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki hareketlilik

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki hareketlilik

Teröristlerin korkulu rüyası olacak

Teröristlerin korkulu rüyası olacak

Serdar Denktaş, makam aracını bıraktı, yerine 23 bin liralık bisiklet aldı

Serdar Denktaş, makam aracını bıraktı, yerine 23 bin liralık bisiklet aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.