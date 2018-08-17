Bingöl'de yaz Kur'an kursları sona erdi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla açılan yaz Kur'an kursları sona erdi.

İl genelinde açılan 640 kursta 752 eğitmen gözetiminde 48 bin 910 öğrenciye Kur'an-ı Kerim eğitimi verildi.

Vali Ali Mantı, kursların sona ermesi dolayısı merkez Ulu Camisi'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim öğrenenleri tebrik etti.

Camilerin çocuk sesleriyle şenlenmesinin önemine işaret eden Mantı, "İşte Bingöl bu, ülke bu. Türkiye'de özlediğimiz manzara bu. Biz ilahı, kitabı ve peygamberi bir olan bir toplumuz. Allah'ın izniyle değerlerimize sahip olduğumuz müddetçe ne içeride ne de dışarıda hiçbir grup, hiçbir ülke ve hiçbir şer odak milletin birliğini, beraberliğini bozamayacaktır." dedi.

Vali Mantı, Bingöl'ün ve ülkenin geleceğinin imanlı yetişen gençler olduğunu belirterek, çocukları yetiştiren anne babalarına ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Ülke birliğinin bozulmaması temennisinde bulunan Mantı, "Ülkemiz güzel ve büyük ülke, mazlumların, gariplerin sığınağı bir ülke. Başta Bingöl olmak üzere tüm milletimizle hep beraber bu ülkeyi göz bebeğimiz gibi koruyacağız. Ülkemizi gelecek nesillere sağ ve salim bir şekilde teslim edeceğiz." diye konuştu.

İl Müftüsü Muharrem Genç de yaz Kur'an kurslarına gösterdikleri ilgiden dolayı, öğrencilere ve velilerine teşekkür etti.

Daha sonra kurslarda düzenlenen yarışmalarda derece giren çocuklar, Kur'an-ı Kerim, sela ve ezan okudu, ilahi seslendirdi.

Tören, çocuklara çeşitli hediye verilmesiyle sona erdi.

