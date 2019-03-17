HABER

Bingöl’de Yeni Zelanda’daki saldırı kınandı, gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 15:04 | Son Güncelleme

Bingöl’de Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında Müslümanlara yapılan saldırı kınanarak, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.Genç Caddesi Saat Kulesi önünde toplanan Bingöl İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu üyeleri, Yeni Zelanda’da iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Bingöl’de Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında Müslümanlara yapılan saldırı kınanarak, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Genç Caddesi Saat Kulesi önünde toplanan Bingöl İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu üyeleri, Yeni Zelanda’da iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı. Platform üyeleri, gıyabi cenaze namazı kılarak basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan İbrahim Dağılma, “Uzun süredir batıdan dünyaya yayılan İslam dinine ve müntesiplerine yönelik nefret söyleminin ve tahammülsüzlüğün geldiği nokta bugün maalesef İslamofobik durum, diğer ismiyle İslam düşmanlığı ve Müslüman hazımsızlığı bir faşizm olarak karşımızdadır. Batıdaki İslam düşmanlığı hiç kimseye zarar vermeyen masum sivil Müslümanları katledecek noktaya varmıştır. Öyle ki bu gözü dönmüş İslam düşmanları ibadethanelerde katliam yapacak ve bunu canlı yayında bütün dünyaya seyrettirecek kadar alçalabilmektedir. Yeni Zelanda’daki cami katliamları bu açıdan son derece üzücü ve ibretlik olaylar olarak karşımızdadır. Bu katliamlar bize şunu göstermektedir ki; İslam düşmanlarının bütün çabalarına rağmen İslam insanlığın umudu olma yolunda hedeflerine varmaktadır. Bu yayılmanın ve gönül fethinin önüne geçememenin yarattığı korku ve panik hali kâfirlerin nefretlerini dışa vurmalarına neden olmaktadır. Bütün hakaretlere, aşağılamalara, engellemelere rağmen İslam yeryüzünde kare kare yayılmaya devam etmektedir ve Allah’ın izniyle kâfirler istemese de gelecek İslam’ın olacaktır. Unutmayın. Eğer yeryüzü Müslümanların emniyet içinde yaşadığı bir yer olmayacaksa İslam düşmanları için de emin bir yer olmayacaktır" dedi.

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonuZeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu
Bakan Selçuk: 290 milyar tutarında sosyal yardım ulaştırdık (2)Bakan Selçuk: 290 milyar tutarında sosyal yardım ulaştırdık (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

'Simgelerin köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

'Simgelerin köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Lüks sitede dehşet! İki sevgili bu halde bulundu

Lüks sitede dehşet! İki sevgili bu halde bulundu

Mart ayında deniz keyfi yaptılar

Mart ayında deniz keyfi yaptılar

Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart mesajı

Erdoğan’dan 18 Mart mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.