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Bingöl'de yetim ve öksüz çocuklar şenlikte eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 22:49 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen 'Hayallerimiz Gerçekleşiyor' projesi kapsamında düzenlenen şenlikte, 241 yetim ve öksüz çocuk doyasıya eğlendi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen 'Hayallerimiz Gerçekleşiyor' projesi kapsamında düzenlenen şenlikte, 241 yetim ve öksüz çocuk doyasıya eğlendi.

Bingöl Valiliği tarafından desteklenen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen 'Hayallerimiz Gerçekleşiyor' projesi kapsamında, kent merkezinde şehir stadyumunda 241 öksüz ve yetim çocuk için şenlik düzenlendi. Halk oyunları gösterisiyle başlayan şenlikte çocuklar palyaço, oyun parkurları, tahta bacak, Hacivat-Karagöz ve çeşitli geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi. Etkinliğin sonunda çocuklara yatak, çalışma masası, bisiklet, gitar, bağlama ile çeşitli giysi, eşofman takımı ve oyuncaklar hediye edildi.

Vali Kadir Ekinci, dezavantajlı kesimleri koruyan ve gözeten, onlarla ilgili farkındalık oluşturmaya çalışarak huzur ve mutluluğu, aydınlık yarınlar için çabalayan her projeyi desteklediklerini belirterek, "Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. 'Hayallerimiz Gerçekleşiyor' projesi kapsamında merkez mahallelerimizde ve köylerimizde taramalar yaptık. Yetim ve öksüz çocuklarımıza ulaştık. Kendilerine taleplerini ve ihtiyaçlarını sorduk. Kalpleri gibi tertemiz ve masum olan taleplerini aldık ve hamdolsun her birini tek tek karşıladık" dedi.

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