Bingöl'de yetimler gönüllerince eğlendi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de "Hayallerimiz Gerçekleşiyor Projesi" kapsamında bir araya getirilen yetim çocuklar gönüllerince eğlendi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen proje kapsamında Bingöl Şehir Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe 241 yetim, aileleriyle birlikte katıldı.

Halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı etkinlikte, çocuklara yemek ikramında bulunuldu.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yaptığı konuşmada, toplumun emaneti olan çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ve toplumun birer emaneti olan çocukları mutlu görmenin de kendilerini gururlandırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çocuklar bizim için çok kıymetlidir. Bunların kalbinin incinmesi, devletin kalbinin incinmesi demektir. Dolayısıyla bu çocukların yüreğine dokunmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak bizim asli vazifemizdir. Bu çocuklar bizim emanetlerimizdir. Bunlar cennet çocuklarıdır. Dolayısıyla onların talepleri bizler için emirdir. Bunların her birinin başımın, gözümün üstünde yeri vardır."

Vali Ekinci, çocukların talebi üzerine proje kapsamında 104 yatak, 18 çalışma masası, 10 bisiklet, 84 giyim eşyası, 216 eşofman takımı, 3 gitar ve bağlama ile 25 oyuncak alındığını belirterek, bütün çocukların sağlık taramasından da geçirildiğini vurguladı.

Programda, çeşitli oyunlar oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi.

