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Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 23:27 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL (DHA)- BİNGÖL'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bingöl- Elazığ yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Bingöl'de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Elazığ yolu Kuruca mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalanlar kurtarılmayı beklerken, Yolçatı mevkiinde de ise zincirleme kaza meydana geldi. Can kaybının ve yaralamanın olmadığı kazada araçlarda hasar oluştu. Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, yolu temizleme çalışmalarının ardından mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

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