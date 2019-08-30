HABER

Bingöl'de, Zafer Bayramı törenle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 12:33 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, valilik önünde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, valilik önünde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Bingöl'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları, valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Sağanak altında Atatürk Anıtı'na Valilik, belediye ve garnizon komutanlığının çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programında konuşan Binbaşı Hasan Özgürbüz, "30 Ağustos zaferi, vatanı korumak maksadıyla başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, büyük Türk milletinin her türlü olumsuz şartlar karşısında ordu, millet kaynaşması içerisinde, özgürlük ve bağımsızlık yolunda sarsılmaz azmini, kararlılığını, vatanseverliğini ve kahramanlığını ortaya koyarak kazandığı büyük bir zaferdir" dedi. Törene, Vali Yardımcısı Taner Bolat, Belediye Başkanı AK Parti'li Erdal Arıkan, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, çeşitli sevil toplum kuruluşu temsilcilerdi, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

PARTNER Yazı böyle bitirdi Yazı böyle bitirdi
İşten çıkarılan işçilerin İBB önündeki eylemi devam ediyorİşten çıkarılan işçilerin İBB önündeki eylemi devam ediyor
Yaz aylarında kan bağışı düştüYaz aylarında kan bağışı düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı

Tramvay raydan çıktı! Seferler durdu

Son dakika! Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Büyük zafer 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılı böyle kutlandı

Zafer Bayramı'nın 97. yılı böyle kutlandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, sözleri 'pes' dedirtti

Böyle geldi, 'devamı haftaya' dedi!

Kapıkule'de değeri 91 milyon TL olan 455,5 kilogram eroin ele geçirildi

X-Ray taramasında ortaya çıktı! Değeri 91 milyon TL

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

Çavuşoğlu açıkladı: Rusya güvence verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.