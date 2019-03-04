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Bingöl'deki 2 bin 878 rakımlı Sülbüs Dağı'na ilk kez kış ayında tırmandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:34 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde bulunan 2 bin 878 rakımlı Sülbüs Dağı'na Türkiye Dağcılık Federasyon üyeleri ile jandarma ekipleri ilk defa kış aylarında tırmanış gerçekleştirdi.  Tırmanış sırasında bazı bölgelerde tipiye yakalandıklarını anlatan Türkiye Dağcılık Federasyonu Bingöl Temsilcisi Ramazan Küçükhazar, 4 saatlik zorlu yürüyüşün ardından 2 bin 878 rakımlı bölgeye ulaştıklarını söyledi.

Bingöl'deki 2 bin 878 rakımlı Sülbüs Dağı'na ilk kez kış ayında tırmandılar

Aziz ÖNAL/BİNGÖL(DHA) - BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde bulunan 2 bin 878 rakımlı Sülbüs Dağı'na Türkiye Dağcılık Federasyon üyeleri ile jandarma ekipleri ilk defa kış aylarında tırmanış gerçekleştirdi.
Tırmanış sırasında bazı bölgelerde tipiye yakalandıklarını anlatan Türkiye Dağcılık Federasyonu Bingöl Temsilcisi Ramazan Küçükhazar, 4 saatlik zorlu yürüyüşün ardından 2 bin 878 rakımlı bölgeye ulaştıklarını söyledi. Bingöl'ün dağcılık ve doğa yürüyüşleri konusunda önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Küçükhazar, "Doğa yürüyüşünü eksi 8 derecelik soğuk ve zorlu şartlar altında gerçekleştirdik. Bu gibi etkinliklerimiz sürecek. Etkinliklere tüm doğaseverlerin katılmasını bekliyoruz. Bu doğal güzelliklere şahitlik etmek istiyoruz. Bizim bu zorlu yolculuğumuza Yayladere İçe Jandarma Komutanı ve personellerine teşekkür ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bingöl'deki 2 bin 878 rakımlı Sülbüs Dağı'na ilk kez kış ayında tırmandılarBingöl'deki 2 bin 878 rakımlı Sülbüs Dağı'na ilk kez kış ayında tırmandılarBingöl'deki 2 bin 878 rakımlı Sülbüs Dağı'na ilk kez kış ayında tırmandılarBingöl'deki 2 bin 878 rakımlı Sülbüs Dağı'na ilk kez kış ayında tırmandılar

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