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Bingöl'deki 'Adalet Ormanı'na 180 fidan dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 18:31 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, Adalet Ormanı'na denetim serbestlik kapsamındaki yükümlülerin katılımıyla 180 fidan dikildi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, Adalet Ormanı'na denetim serbestlik kapsamındaki yükümlülerin katılımıyla 180 fidan dikildi.

Orman Haftası kapsamında, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bingöl- Solhan Karayolu'nun 20'nci kilometresinde oluşturulan Adalet Ormanı'nda fidan dikim yapıldı. Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, denetimli serbestlik yükümlüleri ile birlikte fidan dikti. 180 fidanın dikildiği etkinlikte konuşan Başsavcı Fatih Çoban, "Bingöl'ün yeşillenmesi ne güzelleşmesine doğal yönden katkı sağlar ve inşallah faydalı bir eser bırakmış oluruz. Bu alana 180 fidan diktik buraya. Tüm protokol ve katılımcıların katkılarıyla inşallah bittiğinde güzel bir ormanın ortaya çıkacağını ümit ediyoruz" dedi.

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