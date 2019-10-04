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Bingöl'deki cıva zehirlenmesi iddiaları

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2019 12:29 | Son Güncelleme

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik: - "Milli Eğitim Bakanlığının okullarda cıva bulundurulmaması yönündeki genelgesine rağmen, maalesef Bingöl'de çocuklar büyük bir ihmalle karşı karşıya kaldı"

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, "Milli Eğitim Bakanlığının okullarda cıva bulundurulmaması yönündeki genelgesine rağmen maalesef Bingöl'de çocuklar büyük bir ihmalle karşı karşıya kaldı." dedi.

Eksik, Mecliste düzenlediği basın toplantısında hükümetin eğitim ve sağlık politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Bingöl'de bir okulda geçtiğimiz günlerde yaşanan cıva zehirlenmesi sonucu çok sayıda öğrencinin hastaneye kaldırıldığını belirten Eksik, yapılan açıklamalarda herhangi ciddi bir durumun olmadığının belirtilmesine rağmen, 5 öğrencinin hala yoğun bakımda tedavi altında bulunduğunu öne sürdü.

Eksik, "Milli Eğitim Bakanlığının okullarda cıva bulundurulmaması yönündeki genelgesine rağmen maalesef Bingöl'de çocuklar büyük bir ihmalle karşı karşıya kaldı. Cıva ağır bir maddedir ve nörolojik sıkıntılar yaratabilen etkileşime sahiptir. Cıvanın vücuttan atılması söz konusu değildir. Milli Eğitim Bakanlığının genelgesine rağmen okullarda bu tür maddeleri bulunduran yetkililer hakkında neden bir soruşturma açılmamıştır? İhmali olanların gereken cezayı alması yönünde bu işin takipçisi olacağız." diye konuştu.

Son günlerde gıda zehirlenmeleri vakalarının arttığını savunan Eksik, hükümetin kurumlara yemek hizmeti veren firmaları denetlemediğini, herhangi bir yaptırım uygulamadığını belirtti.

Hükümetin halk sağlığı konusunda duyarsız olduğunu iddia eden Eksik, "Ayrıca ülkemizde kanser vakaları ciddi oranda arttı. Hükümet bu konuda kendini sorumlu hisseden bilim insanlarını da cezalandırmaya devam ediyor. Bu konuda Bülent Şık, ülkede hangi gıdaların kansere neden olduğunu açıkladığı için 15 ay ceza aldı. Suç, raporları saklayan Sağlık Bakanlığındadır. Bülent Şık ya da halkın sağlığını önceleyen bilim insanlarına halkımız sahip çıkmalıdır." ifadesini kullandı.

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Bingöl HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik TBMM

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