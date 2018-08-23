Bingöl'deki katliam gibi kazada ölenler toprağa verildi (2)

YILDIRIM AİLESİ DE AFŞİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Bitlis'ten Jandarma Özel Harekat'ta görev yapan Uzman Çavuş Cuma Yıldırım'ın yanına giderken Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında ölen 8 kişiden İmirza Yıldırım (61) ile eşi Adalet Yıldırım (62) ve kardeşi Eyüp Yıldırım'ın (59) cenazeleri, yapılan otopsilerin ardından memleketleri Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine getirildi. 3 kişi için ikindi vakti Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yıldırım'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Bitlis'te anne- babası ile amcasını beklerken ölüm haberi alan Cuma Yıldırım, törende güçlükle ayakta durabildi. Namaz kılınmasının ardından helallik alındıktan sonra omuzlara alınan İmirza Yıldırım, Adalet Yıldırım ve Eyüp Yıldırım'ın cenazeleri, Karagöz Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'BERABER GİDELİM' DEYİP, YOLA ÇIKMIŞLAR

Öte yandan 5 çocuk babası Eyüp Yıldırım'ın, Almanya'da çalıştığı ve tatil için Afşin'e geldiği belirtildi. 3'ü kız 4 çocuk sahibi İmirza ve Adalet Yıldırım çiftinin oğulları Cuma Yıldırım'ı görmek istediğini söylemesi üzerine Eyüp Yıldırım'ın "Beraber gidelim" dediği, ağabeyi ile yengesini otomobiline bindirip, dün saat 09.30'da yola çıktığı öğrenildi.