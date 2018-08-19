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Bingöl'deki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 17:51 | Son Güncelleme

Bingöl'deki orman yangını kontrol altına alındı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14 Ağustos Salı günü Dedebağı, Güzeldere, Çamlıyurt ve Suveren köyleri çevresinde çıkan orman yangınına kısa sürede müdahale edildiği belirtildi.

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışması sonucu can kaybı yaşanmaksızın yangının kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşlarımızın zararlarının tazmini için yangın bölgesinde tespit çalışmaları hassasiyetle devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl orman yangını

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