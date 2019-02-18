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BİNGÖL'DEKİ OTOBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 09:22 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, otobüs ile otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı karza anı, yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

BİNGÖL'de, otobüs ile otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı karza anı, yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Kaza, 15 Şubat'ta Bingöl-Elazığ karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Eşref Özer yönetimindeki 35 HCR 04 plakalı yolcu otobüsü, Topalan köyü mevkiinde karşı yönden gelen Nurullah Kandemir'in kullandığı 06 FM 2825 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi ölürken, 10 kişi de yaralandı. Kaza anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı

Görüntü Dökümü
- Araç kamerası ile kaza yapan otobüsün görüntüsü
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Aziz ÖNAL-Kamera-BİNGÖL (DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10,4 MB

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