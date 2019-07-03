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Bingöl’deki tefeci operasyonunda 3 tutuklanma

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

Bingöl polisinin 2 ilde tefecilere yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3’ü tutuklandı.Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 6 ay süren projeli çalışmalar sonucunda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, örgüte yardım etmek, nitelikli yağma, tefecilik ve suçtan elde edilen mal varlığı değerinin aklanması olaylarına karışan şahıslara yönelik Bingöl merkez ve İstanbul ilinde yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanmıştır.

Bingöl’deki tefeci operasyonunda 3 tutuklanma

Bingöl polisinin 2 ilde tefecilere yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 6 ay süren projeli çalışmalar sonucunda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, örgüte yardım etmek, nitelikli yağma, tefecilik ve suçtan elde edilen mal varlığı değerinin aklanması olaylarına karışan şahıslara yönelik Bingöl merkez ve İstanbul ilinde yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanmıştır. KOM Şube Müdürlüğünce ifadesi alınarak adli makamlara sevk edilen M.B, H.B. ve H.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Y.B., H.B., M.B., B.B., A.B., T.B. ve E.Ü. adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, L.Ü., M.B. ve H.V. ise ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştır” denildi.

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