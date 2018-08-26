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Bingöl'deki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 13:13 | Son Güncelleme

Karlıova'daki terör saldırısında şehit olan jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in naaşı memleketi Gaziantep'e gönderildi

Bingöl Karlıova'daki terör saldırısında şehit olan jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş için Malatya'da tören düzenlendi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Yiğitler bölgesindeki operasyonda şehit olan Ateş'in naaşı Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığındaki işlemlerin ardından Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

Burada Türk bayrağına sarılan şehidin naaşı cenaze aracına konuldu.

Tulga Askeri Kışlasında düzenlenen askeri törende şehidin öz geçmişi okundu.

Şehidin naaşı daha sonra askeri helikopterle memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine uğurlandı.

Törene Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Garnizon Komutan Vekili 2. Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, askeri erkan katıldı.

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Cenaze Töreni Hançeri Sayat Malatya şehit Yunus Emrah Ateş

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