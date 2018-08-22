Bingöl'deki trafik kazası

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de otomobille pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Kazada yaşamını yitirenlerin, otomobil sürücüsü Eyüp Yıldırım, Mirza Yıldırım, Adalet Aslaner, Caner, Güler, Zeki, Muzaffer ve Eda Eder olduğu öğrenildi.
Yaralanan 7 kişinin ise 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl ve Elazığ'daki hastanelere kaldırıldığı, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
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- Kaza
Eyüp Yıldırım'ın kullandığı 46 D 9898 plakalı otomobil, Bingöl-Muş karayolunun Şeref Meydanı mevkisinde karşı yönden gelen 23 K 2946 plakalı pikapla çarpışmış, ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilmişti.
Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı öğrenilmişti.
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