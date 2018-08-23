Bingöl'deki trafik kazası

Bingöl'de otomobille pikabın çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerden 3'ü, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde defnedildi.
Kazada hayatını kaybeden İmirza, eşi Adalet ve kardeşi Eyüp Yıldırım'ın cenazeleri, Afşin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Ulu Camisi'ne getirildi.
Kılınan namazın ardından cenazeler, Karagöz Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi.
Dün, Eyüp Yıldırım'ın kullandığı 46 D 9898 plakalı otomobil, Bingöl-Muş karayolunun Şeref Meydanı mevkisinde karşı yönden gelen 23 K 2946 plakalı pikapla çarpışmış, kazada 8 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.
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