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Bingöl'den 5 günde 650 kamyon kar taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 15:09 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Yücel Barakazi: - "Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, kırsalda ise 2 metreyi aştı. Bir yandan yol ve kaldırımları temizlerken diğer taraftan da düzenli olarak tuzlama çalışması yürütüyoruz"

BİNGÖL (AA) - Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bingöl'de belediye ekiplerince kent merkezinden 5 günde 650 kamyon kar taşındı.

Belediye Başkanı Yücel Barakazi, yaptığı yazılı açıklamada, son yılların en çetin kış şartlarının yaşandığı kentte kar temizleme ve taşıma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Çalışmaların 5 greyder, 10 yükleyici, 6 kamyon, 3 tuzlama ve 2 kaldırım temizleme aracı eşliğinde 170 personelle sürdüğünü bildiren Barakazi, "Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelere ağırlık veriliyor. Çarşı merkezinden 5 günde 650 kamyon kar şehir dışına çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Kent merkezinde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığını, kırsalda 2 metreyi aştığını kaydeden Barakazi, "Bir yandan yol ve kaldırımları temizlerken diğer taraftan da düzenli olarak tuzlama çalışması yürütüyoruz." bilgisini verdi.

Belediye ekiplerinin 7 gün 24 saat esasıyla hizmet sunduğunu vurgulayan Barakazi, şöyle devam etti:

"İtfaiye ekipleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çatılardaki buzları kırıyor. Zabıta Müdürlüğümüz de kar çalışması yapılan bölgelerde trafik güvenliğini sağlayıp, park edilen araçların sahiplerine ulaşıyor. Çalışmalarımızda bizlere destek olan esnaf ve vatandaşlar ile karla mücadeleyi gece gündüz sürdüren ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Kentin bir bölümünün içme suyu ihtiyacını karşılayan Metan İçme Suyu İsale Hattı'nda kar yağışı sonrası meydana gelen heyelan sonucu arıza yaşandığını ifade eden Barakazi, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede yapılan çalışmayla arızanın giderildiğini de kaydetti.

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Bingöl Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi karla mücadele

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