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Bingöl’den Barış Pınarı Harekatı’na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 15:28 | Son Güncelleme

Bingöl’de bir araya gelen dernekler Suriye’de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de devam ediyor.

Bingöl’den Barış Pınarı Harekatı’na destek

Bingöl’de bir araya gelen dernekler Suriye’de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.
Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de devam ediyor. Bu kapsamda Bingöl Şehit Aileleri Gazileri İnsan Hakları (BİŞHAK) ve Güvenlik Korucuları dernekleri ellerinde Türk bayrakları ile Genç Caddesi Saat kulesi önünde bir araya geldi.
Toplanan kalabalık, bayrak açarak harekata destek mesajı verdi.
Harekat’ın Kürt halkına yönelik olmadığını vurgulayan BİŞHAK Başkanı Naim Tan, "Bilakis sınırlarımızı ve Suriye’nin kuzeyini PKK/PYD, YPG ve DAEŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmaktır. Bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bugünden itibaren Mehmetçiğimizin ve peygamber ocağı olarak tanımladığımız göz bebeğimiz ordumuzun seferde olduğu bilinciyle siyasi hesaplarımızı, hırslarımızı bir kenara bırakarak, vatandaşlık bilinciyle yurt içinde ve yurt dışında her türlü taktiği sergilemeliyiz. Türkiye bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak bölgesinde bir barış üssü olarak hareket etmektedir” dedi.
Çanakkale’de Türklerin, Kürtlerin ve Zazaların birlikte savaştığının altını çizen Tan, “Kimse bizleri birbirimize düşürmeye çalışmasın. Çünkü bunu başaramazlar. Biz Türkler, Kürtler, Zazalar nasıl Çanakkale’de haçlı zihniyetine karşı beraber savaştıysak bugün de kanımızın son damlasına kadar savaşmaya hazırız. Bu haçlı torunlarına tarihi bir ders verelim. Milli birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi gösterelim. Çünkü gün birlik, beraberlik ve kardeşlik günüdür. Cenab-ı Allah birliğimizi bozanlardan bizleri korusun” şeklinde konuştu.

Bingöl’den Barış Pınarı Harekatı’na destek

Bingöl’den Barış Pınarı Harekatı’na destek

Bingöl’den Barış Pınarı Harekatı’na destek

Bingöl’den Barış Pınarı Harekatı’na destek

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