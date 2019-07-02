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Bingöl'den Hakkari'ye akülü tekerlekli sandalye

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 14:46 | Son Güncelleme

Bingöl'de faaliyet yürüten Sizin Sesiniz İyilik Derneği, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ağaçtan düşerek felç olan ve yürüyemeyen Abdullatif Satıcı'nın akülü sandalye hayalini gerçekleştirdi

HAKKARİ (AA) - Sizin Sesiniz İyilik Derneği, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan bedensel engelli Abdullatif Satıcı'ya akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

İlçenin Altınsu köyünde yaşayan 55 yaşındaki Abdullatif Satıcı, 4 yıl önce ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek felç oldu ve yürüme yeteneğini kaybetti.

Ferman Satıcı, babası için sosyal medya üzerinden Bingöl'de faaliyet yürüten Sizin Sesiniz İyilik Derneği ile iletişim kurarak akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu.

Dernek yönetimi, bedensel engelli Abdullatif Satıcı'ya akülü sandalye hediye etmeye karar verdi.

Dernek Başkanı Abdurrahman Korkut ve dernek üyeleri, temin ettikleri akülü sandalyeyi Şemdinli'ye getirerek Satıcı'ya teslim etti.

Hayalini kurduğu akülü sandalyeye kavuşan Abdullatif Satıcı, uzun süre sonra kimseye ihtiyaç duymadan dolaşabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Dernek yöneticilerine teşekkür eden Satıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaçtan düştükten sonra belinin kırıldığını ve belden aşağısının felç olduğunu söyledi.

4 yıldır yürüyemediğini belirten Satıcı, "Oğullarım internette Sizin Sesiniz İyilik Derneğini buldu ve akülü araç talebinde bulundu. Dernektekiler de bu talebi karşılayarak akülü araç yardımında bulundu. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Dernek Başkanı Korkut, kurdukları dernek aracılığıyla ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Korkut, şunları kaydetti:

"Akülü araca ihtiyaçlarının olduğunu bize iletince biz de elimizden geleni yapacağız diye söz verdik ve sayfamızdan paylaştık. Hayırsever arkadaşlar sayesinde amcamıza 10 bin lira değerinde çok kaliteli ve konforlu bir tekerlekli araç bulduk. Arkadaşlar 'Kargoyla yollayalım' dediler ancak biz Abdullatif amcamızı görmek ve kendi ellerimizle hediyesini teslim etmek istedik."

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