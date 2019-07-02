Bingöl'den Hakkari'ye akülü tekerlekli sandalye

Dernek yöneticilerine teşekkür eden Satıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaçtan düştükten sonra belinin kırıldığını ve belden aşağısının felç olduğunu söyledi.

4 yıldır yürüyemediğini belirten Satıcı, "Oğullarım internette Sizin Sesiniz İyilik Derneğini buldu ve akülü araç talebinde bulundu. Dernektekiler de bu talebi karşılayarak akülü araç yardımında bulundu. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Dernek Başkanı Korkut, kurdukları dernek aracılığıyla ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Korkut, şunları kaydetti:

"Akülü araca ihtiyaçlarının olduğunu bize iletince biz de elimizden geleni yapacağız diye söz verdik ve sayfamızdan paylaştık. Hayırsever arkadaşlar sayesinde amcamıza 10 bin lira değerinde çok kaliteli ve konforlu bir tekerlekli araç bulduk. Arkadaşlar 'Kargoyla yollayalım' dediler ancak biz Abdullatif amcamızı görmek ve kendi ellerimizle hediyesini teslim etmek istedik."

