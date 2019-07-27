Bingöl'den İstanbul'a kurbanlık sevkiyatı 

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- KURBAN Bayramı öncesi Bingöl’den, İstanbul’a büyükbaş hayvan sevkiyatına başlandı.

Bingöl yaylalarında beslenen büyükbaş kurbanlıklar İstanbul'a gönderildi. Besiciler tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne getirilen hayvanlar sağlık ve evrak kontrollerinden geçirildikten sonra TIR'lara yüklendi. TIR'ların lastiklerine ilaç sıkılması, sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından araçlar başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere gitmek için yola çıkıyor. Besiciler, fiyatları 15 ile 20 bin TL arasında değişen büyükbaş hayvanların satışlardan umutlu olduklarını söyledi. Besicilerden Mehmet Bayar, hayvanlarını doğal ortamda beslediklerini belirterek, "Umut ediyoruz ki inşallah İstanbul'da iyi bir fiyata hayvanlarımız satılır. Mutlu şekilde gidiyoruz, inşallah mutlu şekilde döneriz. Giden tüm arkadaşlarımız hayvanlarını satar ve sağ salim evlerine dönmesini diliyorum" dedi.

