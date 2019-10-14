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Bingöl'den Mehmetçik'e asker selamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:10 | Son Güncelleme

Sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlardan oluşan bir grup, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla komando beresi takıp, Mehmetçik'e asker selamı gönderdi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'na destek için komando beresi takıp Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) tarafından Yenişehir Mahallesi'ndeki saat kulesinin önünde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Açıklamaya ellerinde Türk bayrakları ile katılan, aralarında sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşların bulunduğu grup, terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan BİŞHAK Başkanı Naim Tan, Bingöl halkı olarak ülke ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi.

Bu harekatın Kürt halkına yönelik değil, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatıldığına işaret eden Tan, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtararak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmeyi amaçladığını vurguladı.

Tan, "Türkler Kürtler kardeştir ve yüzyıllardır kardeşçe yaşıyorlar. Kimse 'Bu harekat Kürtlere karşı yapılıyor' yalanına inanmamızı beklemesin. Türkiye olarak yıllardır milyonlarca Kürt, Arap, Türkmen göçmeni ülkemizde misafir ederken, 'Türkler Kürtleri katlediyor' yalanını ortaya atanlar ülkelerinin sınırlarını Kürtlere Türkmenlere Araplara kapatanlardır." dedi.

- "Gün birlik, beraberlik ve kardeşlik günüdür"

"Ülkelerinde en ufak terör olayı olduğunda kıyameti koparanlar söz konusu Türkiye'nin teröre karşı meşru müdafaa hakkını kullanması olduğunda ekonomik ambargolarla Türkiye'yi tehdit ediyor. Aç ve açıkta kalabiliriz ama vatansız, bayraksız, ezansız asla kalamayız. Esaret altında asla yaşayamayız." diyen Tan, şunları kaydetti:

"Bunlar bizi Türk, Kürt, Alevi, Sünni olarak ayrıştırmaya, bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar. Asla bölünmeyeceğiz, parçalanmayacağız, sorunlarımızı, sıkıntılarımızı kendi içimizde çözmeye çalışacağız. Çünkü bizim başka devletimiz, başka gidecek yerimiz yok. Yaşayacaksak burada yaşayacağız, öleceksek de onurlu bir şekilde burada öleceğiz. Gelin, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi gösterelim. Çünkü gün birlik, beraberlik ve kardeşlik günüdür. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."

Açıklamanın ardından, komando beresi takan vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Bingöl

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