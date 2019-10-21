Bingöllü çocuklar "ana dillerini" okulda öğreniyor

Öğrencilerden Ensar Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babasının konuştuklarını anlamak, Türkçe bilmeyen büyükleri ile iletişim kurmak için Zazaca dersini seçtiğini söyledi.

Zazaca, 7 yıl önce zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun kapsamında ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı. Bu kapsamda öğrencilerin, "Yaşayan Diller ve Lehçeler" dersi programında ana dillerinde eğitim aldığı yerlerden biri de Bingöl oldu.

Öztürk, "Zazacayı çok seviyorum. Ninem Türkçe bilmiyor. Onunla konuşmak için Zazaca öğrenmek istiyorum." dedi.

Azra Gündoğdu ise aile bireylerinin ve köylerinde yaşayan herkesin Zazaca konuştuğunu belirterek, "Onların konuşmalarından hiçbir şey anlamadığım için Zazaca öğreniyorum." diye konuştu.

- "Zazaca öğrenilmesi zor bir dil"

Zazaca öğretmeni Fatih Çağlayan, 4 yıldır Zazaca öğretmenliği yaptığını belirterek, öğrencilerin Zazacaya ilgisinden memnun olduğunu söyledi.

Çağlayan, "Öğrencilerin dil öğrenme süreçleri biraz uzun. Ancak 6. sınıf seviyesinde dahi öğrencilerin iyi olduğunu düşünüyorum. Zazaca öğrenilmesi daha zor olan bir dil gibi görünüyor. Kuralları net konulmayan bir dil olmasından kaynaklı bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Bu da yöresel telaffuzlardan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

- Zazaca ders kitaplarına üniversite katkısı

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Zazacanın Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) yayımladığı "Tehlike Altındaki Diller Atlası"na göre tehlike altındaki diller arasında yer aldığını hatırlatarak, gelecek nesillere bu dili aktarmak için Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü açtıklarını belirtti.