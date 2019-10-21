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Bingöllü çocuklar "ana dillerini" okulda öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 11:07 | Son Güncelleme

Bingöl'de "Yaşayan Diller ve Lehçeler" dersinin işlendiği 22 ortaokuldaki öğrencilerden 2 bin 280'i seçmeli ders olarak ana dilleri olan Zazaca eğitimi görüyor - Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanan imkan, Bingöl Üniversitesinin katkılarıyla hazırlanan ders kitapları ile ilde bugüne kadar 10 bine yakın öğrenci ana dilini öğrenme fırsatı buldu - 6. sınıfta okuyan Ensar Öztürk: - "Ninem Türkçe bilmiyor. Onunla konuşmak için Zazaca öğrenmek istiyorum" - Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak: - "Ülkemizde Zazacanın korunması ve geliştirilmesiyle ilgili bir çaba var. Talim Terbiye Kurulunca belirlenen müfredat doğrultusunda hazırlanan kitaplara üniversite olarak katkıda bulunduk"

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Bingöl'de ortaokulda eğitim gören yüzlerce öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bingöl Üniversitesinin desteğiyle ana dilleri Zazacayı öğreniyor.

Zazaca, 7 yıl önce zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun kapsamında ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı. Bu kapsamda öğrencilerin, "Yaşayan Diller ve Lehçeler" dersi programında ana dillerinde eğitim aldığı yerlerden biri de Bingöl oldu.

Kentte dersin uygulandığı 22 ortaokulda 2 bin 280 öğrenci, Zazaca eğitim görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanan imkan, Bingöl Üniversitesinin katkılarıyla hazırlanan ders kitapları ile ilde bugüne kadar 10 bine yakın öğrenci ana dilini öğrenme fırsatı buldu.

- "Ninemle konuşmak için Zazaca öğrenmek istiyorum"

Zazaca eğitimin verildiği 22 okuldan Gazi Ortaokulunda 8 derslikte 240 öğrenci haftada 6 saat bu derse katılıyor.

Öğrencilerden Ensar Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babasının konuştuklarını anlamak, Türkçe bilmeyen büyükleri ile iletişim kurmak için Zazaca dersini seçtiğini söyledi.

Öztürk, "Zazacayı çok seviyorum. Ninem Türkçe bilmiyor. Onunla konuşmak için Zazaca öğrenmek istiyorum." dedi.

Azra Gündoğdu ise aile bireylerinin ve köylerinde yaşayan herkesin Zazaca konuştuğunu belirterek, "Onların konuşmalarından hiçbir şey anlamadığım için Zazaca öğreniyorum." diye konuştu.

- "Zazaca öğrenilmesi zor bir dil"

Zazaca öğretmeni Fatih Çağlayan, 4 yıldır Zazaca öğretmenliği yaptığını belirterek, öğrencilerin Zazacaya ilgisinden memnun olduğunu söyledi.

Çağlayan, "Öğrencilerin dil öğrenme süreçleri biraz uzun. Ancak 6. sınıf seviyesinde dahi öğrencilerin iyi olduğunu düşünüyorum. Zazaca öğrenilmesi daha zor olan bir dil gibi görünüyor. Kuralları net konulmayan bir dil olmasından kaynaklı bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Bu da yöresel telaffuzlardan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

- Zazaca ders kitaplarına üniversite katkısı

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Zazacanın Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) yayımladığı "Tehlike Altındaki Diller Atlası"na göre tehlike altındaki diller arasında yer aldığını hatırlatarak, gelecek nesillere bu dili aktarmak için Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü açtıklarını belirtti.

"Ülkemizde Zazacanın korunması ve geliştirilmesiyle ilgili bir çaba var. Talim Terbiye Kurulunca belirlenen müfredat doğrultusunda hazırlanan kitaplara üniversite olarak katkıda bulunduk. Üniversitemizde de Zazaca lisans, yüksek lisans ve doktora programları olduğu için hocalarımız ile Milli Eğitim Müdürlüğü ortak bir çalışma yürütüyor." ifadelerini kullanan Çapak, Zazaca programında yer alan 4 öğretim üyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğünden 3 öğretmenin katıldığı bir komisyon kurulduğunu aktardı.

Bu komisyon tarafından Zazaca ders kitabı hazırlandığını dile getiren Çapak, Talim Terbiye Kurulu tarafından uygun görülen bu kitaplarla Zazacanın okullarda seçmeli ders olarak okutulduğunu kaydetti.

Çapak, Zazacanın yok olmaması için verilen çabanın önemine işaret ederek, dillerin ülkenin zenginliği olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
"Yaşayan Diller ve Lehçeler" Bingöl Zazaca

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