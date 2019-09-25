HABER

Bingöllü kadınlardan evlat nöbeti tutan annelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:56 | Son Güncelleme

Bingöllü kadınlar, Diyarbakır’da günlerdir evlat nöbeti tutan annelere destek verdi.Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 23 gündür evlat nöbeti tutan annelere, bir destek de Bingöl’deki kadınlardan geldi.

Bingöllü kadınlardan evlat nöbeti tutan annelere destek

Bingöllü kadınlar, Diyarbakır’da günlerdir evlat nöbeti tutan annelere destek verdi.
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 23 gündür evlat nöbeti tutan annelere, bir destek de Bingöl’deki kadınlardan geldi. Merkez Genç Caddesi saat kulesi önünde Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ve Kadın Temsilcilerinden oluşan kadınlar bir araya geldi. Kadınlar ‘Anaların Direnişi’ adı altında Diyarbakır’da 23 gündür dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan annelere destek açıklaması yaptı.
Kadın Temsilcileri adına konuşan Kübra Varan," Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracağına yürekten inanıyoruz. Tarih, teröre meydan okuyan annelerini ve direnişlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirde siyasi ve toplumsal yalnızlılaştırma dahil her şeyi göze alıp, evlatlarının dönmesini isteyen anneler başka canlar yanmasın diye inşallah çıktıkları yolda zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin masum ve insani direnişlerinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur” dedi.
Tüm kamuoyunu bu direnişi desteklemeye beklediklerini aktaran Varan, “Edirne’den Kars’a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne sancısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır’daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içindeyiz. Vatan uğrana verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evlatlarını geri alabilmek için ‘Yeter’ diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşlarına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir” şeklinde konuştu.

Bingöllü kadınlardan evlat nöbeti tutan annelere destek

Bingöllü kadınlardan evlat nöbeti tutan annelere destek

Bingöllü kadınlardan evlat nöbeti tutan annelere destek

Bingöllü kadınlardan evlat nöbeti tutan annelere destek

İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı
Diyarbakır annelerine kadın desteğiDiyarbakır annelerine kadın desteği
SUBÜ’den kanser tedavisine yeni yöntemSUBÜ’den kanser tedavisine yeni yöntem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Köpükler içinde küvet pozu!

Köpükler içinde küvet pozu!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gözü dönen damat kayınpederinin evini yaktı

Gözü dönen damat kayınpederinin evini yaktı

MHP'den Meral Akşener'e 'küçük ortak' tepkisi!

MHP'den Meral Akşener'e sert tepki!

Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor

Fotoğraflar sınır ötesinden! TIR'larla taşıyorlar

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

MSB duyurdu! F-16'lar bugün Suriye hava sahasında uçtu

F-16'lar Fırat'ın doğusunda havalandı!

Bursa'da özel araçta sigara içenlere uygulama!

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.