HABER

Bingöl'ün 2 ilçesinde eğitime kar nedeniyle 1 günlük ara

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 21:22 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Yedisu ve Yayladere ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Yedisu ve Yayladere ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Bingöl'ün Yedisu ve Yayladere ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 31 Aralık 2018 Pazartesi günü, okullarımızda 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.

PARTNERBambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz...Bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz...
Bot şişirirken yakalandılarBot şişirirken yakalandılar
Gömeç'te deve güreşi heyecanıGömeç'te deve güreşi heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı

MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı

O sözler çileden çıkardı! 'Yavaş çıkar, terbiyesiz'

O sözler çileden çıkardı! 'Yavaş çıkar, terbiyesiz'

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşını İstanbul'da geçirecekler dikkat!

Yılbaşını İstanbul'da geçirecekler dikkat!

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Mardin'de yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.