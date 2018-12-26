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Bingöl'ün 4 ilçesinde eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 22:13 | Son Güncelleme

Bingöl'ün 4 ilçesinde eğitime kar engeli

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, ilde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, kent merkezi ve Yayladere ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki okullarda eğitim öğretime 28 Aralık Cuma günü yeniden devam edileceği belirtildi.

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Bingöl eğitim kar engeli

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