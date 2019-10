Bingöl’ün Genç ilçesinde Özel Güvenlik Bölgesi süresi uzatıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde belirlenen 7 noktadaki Geçici Özel Güvenlik Bölge süresinin, 13 Kasım’a kadar uzatıldığı bildirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır” denildi.