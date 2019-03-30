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Bingöl’ün ilçeleri beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 11:52 | Son Güncelleme

Bu yıl kışın çetin geçtiği Bingöl’de Karlıova ve Yedisu ilçeleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Bu yıl kışın çetin geçtiği Bingöl’de Karlıova ve Yedisu ilçeleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Güne karla uyanan vatandaşlardan Tarık Bingöl "Ne zaman bahar gelecek acaba, bu sene bu kar kalkacak mı?" diyerek çetin geçen kışı özetledi.
Meteorolojinin önceden uyardığı Bingöl’ün Yedisu ve Karlıova ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Geçtiğimiz yılın Aralık ayından itibaren iki ilçede de yaklaşık 4 aydır etkili olan karın bugün tekrar yağması ile şehir beyaza büründü. İlçe sakinleri sabah yağan ve 20 santime kadar ulaşan karla güne uyandı. Vatandaşlar hem iş yerlerinin önlerini hem de araçlarını temizledi.
Kar yağışını beklemediklerini belirten Yavuz Sünme isimli esnaf, "Beklemediğimiz bir kar yağışı başladı. 20 santimetre kar var ilçemizde" dedi.

"Bu sene bu kar kalkacak mı?"
Türkiye’nin birçok yerine bahar geldiğini, çiçeklerin açtığını belirten Karlıova sakinlerinden Tarık Bingöl, bu sene baharın gelip gelmeyeceği konusunda şüpheye düştüğünü aktardı.
İlçede lapa lapa kar yağdığını anımsatan Bingöl, "Batıda çiçekler açmış ağaçlar meyve vermiş biz halen karın altındayız. 1 metreye yakın kar var. Burada yaşamak gerçekten çok zor, şaşırmışız. Ne zaman bahar gelecek acaba, bu sene bu kar kalkacak mı?" diye konuştu.
Elazığ’dan sabah saatlerinde iş için Karlıova’ya geldiğini belirten Muharrem Elmas ise, "Elazığ’dan geliyorum. Buraya bu sabah iş için geldim. Elazığ’dan gelirken maşallah her yer güllük gülistanlıktı bahar gelmişti, buraya geldim bayağı bir kar var. Eğer kara doymayan varsa buyursun gelsin Karlıova’ya. Ama burada sanki kış yeni gelmiş gibi. Sanki orası farklı burası farklı bir ülke ama Allah’ın bereketi" diye konuştu.
Bu sene baharı görmeyeceklerini söyleyen Şerif Yıldız’da, "Kış yeni geldi, bu sene bahar gelmiyor. Bu yıl çok zor durumdayız, Allah yardım etsin bize, bu sene bahar görmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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