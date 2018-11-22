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Bingöl’ün ilk avukatı Cemal Yavuz hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 17:29 | Son Güncelleme

ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak 'Bingöl’ün ilk avukatı' ünvanını alan avukat Cemal Yavuz, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Bingöl’ün ilk avukatı Cemal Yavuz hayatını kaybetti

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak 'Bingöl’ün ilk avukatı' ünvanını alan avukat Cemal Yavuz, 93 yaşında hayatını kaybetti.
Bingöl’de hukuk ve siyaset alanında önemi hizmetler veren Avukat Cemal Yavuz, önceki gün hayata veda etti. 1925 yılında Solhan ilçesi, Arduşen köyünde doğan Yavuz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olarak döndüğü memleketi Bingöl’ün ilk avukatı ünvanını aldı. Cemal Yavuz, meslek hayatı boyunca savcılık, hakimlik, serbest avukatlık, Kurucu Meclis Bingöl ili temsilciliği ve 1965 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilerek Bingöl milletvekilliği yapmıştı.
BARO'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Yavuz’un cenazesi, Bingöl şehir mezarlığına defnedildi. Yavuz’un taziyesi Kültür Mahallesi İnalı Camii'nde kurulurken, Bingöl Barosu tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, başta yakınları olmak üzere, ilimize ve hukuk camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi. Yavuz, evli ve bir çocuk babasıydı.

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Bingöl’ün ilk avukatı Cemal Yavuz hayatını kaybettiBingöl’ün ilk avukatı Cemal Yavuz hayatını kaybettiBingöl’ün ilk avukatı Cemal Yavuz hayatını kaybettiBingöl’ün ilk avukatı Cemal Yavuz hayatını kaybetti

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