HABER

Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçeleri güne karla uyandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 09:36 | Son Güncelleme

Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçeleri Karlıova ve Yedisu’da kar yağışı etkili oldu.Meteoroloji 13.

Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçeleri Karlıova ve Yedisu’da kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nünü uyardığı yağış Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar, Karlıova’da 20 santimetreye kadar ulaştı. Yedisu ilçesinde ise sabaha karşı başlayan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Özellikle dağlık alanlarda kartpostallık görüntüler oluşurken, karın tadını her zamanki gibi sabah saatlerinde okula giden çocuklar çıkardı.Güne karla uyanıp işe gidecek olan vatandaşlar ise araçlarını temizledi.
Beklenen kar yağışının geldiğini belirten Karlıova sakinlerinden Şerif Yıldız, “Beklediğimiz kar geldi ama mübarek çok hızlı geldi. Tipi fırtına. Çok fazla yağıyor” dedi.
Yöre sakinlerinden Ali Karaoğlu ise, “Karlıova’da beklenen kar yağışı geldi. Yaklaşık 20 santime ulaştı. İnşallah bu sene fazla çetin geçmez diye ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.
Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağını aktaran meteoroloji de Tunceli, Bingöl ve Elazığ’da bugün gün içinde ara ara kuvvetli yağmur beklendiğini bildirdi.

PARTNERÖzge Özpirinçci'yi görenler şaştı kaldı! Özge Özpirinçci'yi görenler şaştı kaldı!
Çöpler ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyorÇöpler ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor
Santral memurunun hafızası telefon rehberi gibiSantral memurunun hafızası telefon rehberi gibi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Platonik aşık dehşet saçtı!

Platonik aşık dehşet saçtı!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti!

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti!

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükada’da RUAM’lı at paniği! İnsanlara da bulaşabiliyor

Büyükada’da RUAM’lı at paniği! İnsanlara da bulaşabiliyor

Adana'da korkunç olay! Eşine 'Elveda Ayşem' mesajı gönderip intihar etti

Eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı

Edirne’de dehşet! Minibüsteki ve kaldırımdaki kadınlara saldırdı

Edirne’de dehşet! Minibüsteki ve kaldırımdaki kadınlara saldırdı

Erzurum’da kar hayatı felç etti

Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Antalya'da yürekleri ağza getiren olay! O anları film gibi izlediler

Korku dolu anlar! Saatlerce böyle kaldı

İstanbul'daki barajlarda tehlike çanları! Son 10 yılın en düşük doluluk oranı

Barajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.