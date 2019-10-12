BİNGÖL (AA) - SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, "Süte olan aşkımız ve sütçülüğe olan inancımızla bu bölgenin hayvancılık ve süt üretimine bir ivme kazandırmaya, Ab-ı hayat efsanesinin can suyu, hayat suyu Bingöl'ün sütünü ülkemizin dört bir köşesine ulaştırmaya geliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Bingöl'ün Çeltiksuyu köyünde kurulumuna başlanan SÜTAŞ Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi yatırımı için çalışmalar hızla sürüyor.

Bingöl'de Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen 19 firma arasında yer alan SÜTAŞ tarafından 733 milyon 709 bin lira maliyetle hayata geçirilecek tesislerin son durumu hakkında Bingöl Üniversitesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, 2020 yılı sonunda süt ürünleri tesislerinin üretime başlamasının hedeflendiğini söyledi.

Toplam yatırım bedeli 733 milyon 709 bin 2012 lira olan projede şimdiye kadar 98-100 milyon lira harcandığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: