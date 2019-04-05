Bingöl’ün yeni başkanı Arıkan görevi devraldı

31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Bingöl Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan, mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Bingöl’den AK Parti adayı olarak seçime giren Erdal Arıkan, yüzde 38,60 gibi bir oy oranı ile belediye başkanlığına seçildi. Bugün Merkez Seçim Kuruluna giden Belediye Başkanı Arıkan, mazbatasını alarak görevi devralmak üzere belediyeye geçti. Bingöl Belediye Başkan Vekili Murat Şanlı tarafından karşılan Arıkan, makama geçerek mührü devraldı.

5 yıllık görev sürelerinin bugün itibariyle bittiğini belirten Şanlı, “5 yıllık görev süremiz bugün itibariyle bitmiş bulunmaktadır. Erdal beye ve arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İnşallah bu şehirde taş üstüne taş koyarlar, hizmet ederler. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

"Bütün gönüllere girmeye çalışacağız"

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bingöl’ün yeni başkanı Erdal Arıkan, "Bugün itibariyle devraldığımız bu görevin öncelikle şahsıma, belediye kurumumuza, çalışanlarımıza, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Önce Allah’ın izniyle sonra tabii ki milletimizin bize vermiş olduğu bu yetkiyi, halkımıza layık olmak için hizmet etmek için kullanacağız. Bingöl insanının hizmetinde olacağız, onlara layık olmaya çalışacağız. Bingöl’ün bu güzel insanlarıyla ele ele, omuz omuza, gönül gönüle vererek inşallah geleceğin Bingöl’ünü inşa ederken bütün gönüllere girmeye çalışacağız” diye konuştu.