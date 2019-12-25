Binicilik keyfi Meksika ve İtalyan mutfağı ile buluştu

Bursalı iş insanı Abdullah Işık, inşaat sektöründeki tecrübesini hizmet sektörüne de taşıdı. Işık’ın Han16 adlı restoran ve binicilik merkezi düzenlenen törenle faaliyete başladı. Açılışa MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Osman Günay ile Işık ailesinin dost ve akrabaları katıldı.

Bursa’nın hızlı gelişen bölgelerinden Kayapa’da 6 bin metrekarelik alanda hem restoran hem de binicilik merkezi olarak hizmet vermeye başladıklarını belirten Abdullah Işık, “Son yıllarda hızlı yapılaşma ve beraberinde nüfus artışı yaşanıyor. Bu da ailelerin kentten uzaklaşmadan doğayla baş başa kalabilecekleri, kaliteli zaman geçirecekleri mekan arayışını artırıyor. Buradan yola çıkarak özellikle çocukların doğadan kopmadan aileleriyle birlikte eğlenceli zaman geçirebilecekleri bir mekan tasarladık. Kapalı oyun alanımızın yanı sıra ilgilenenlerin binicilik yapabilecekleri alanımız da bulunuyor. Restoran kısmında ise Meksika ve İtalyan mutfağı gibi dünya mutfağından örnekler sunuyoruz” dedi.

Abdullah Işık, gruplara yönelik yemekli toplantı ve organizasyonlar da düzenlediklerini aktardı.

Işık, ayrıca geleneksel sporların yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması misyonunu da üstlendiklerini belirterek, önümüzdeki yaz sezonunda biniciliğin yanı sıra geleneksel okçuluk eğitimlerini de bünyelerine katacaklarını sözlerine ekledi

