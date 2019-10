Bininci kök hücre nakline kutlama

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesince, Kök Hücre Nakil Merkezi'nin bininci hastaya kök hücre nakli gerçekleştirmesi dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "Türkiye'de son yıllarda kemik iliği nakli hem nitelik hem de sayısal bakımdan ivme kazanmıştır. Kök hücre nakli alanında ülkemiz Avrupa'da ilk 5 ülke içinde yer almaktadır" dedi.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tarafından bir otelde düzenlenen, "1000. Kök Hücre Nakli' etkinliğine, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etlik Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Erkan Çiçek, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kanseri yenen ve tedavisi devam eden hastalar ile yakınları katıldı. Etkinlikte, hastalar tedavi ile nakil sürecini anlatırken, kanseri yenen ve tedavisi devam eden hastalara madalya takıldı.

'NAKİL SAYISI İSE 16 KAT ARTMIŞTIR'

Başhekim Altuntaş, Türkiye'nin kök hücre naklinde dünyada örnek gösterilen bir ülke olduğunu bildirdi. Altuntaş, "Türkiye'de son yıllarda kemik iliği nakli hem nitelik hem de sayısal bakımdan ivme kazanmıştır. Kök hücre nakli alanında ülkemiz Avrupa’da ilk 5 ülke içinde yer almaktadır. 2019 yılı itibarı ile ülkemizde 5 bin civarı nakiller yapılmaktadır. Son 20 yılda nakil merkezi sayısı 8 kat, nakil sayısı ise 16 kat artmıştır. Günümüzde 90’nın üzerinde nakil merkezi ve uluslararası akredite merkezlerimiz mevcuttur" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MERKEZLERİNDEN BİRİSİ'

Altuntaş, 2009 yılında hastane bünyesinde kök hücre nakil merkezinin kurulduğunu, binlerce nakil bekleyen hastaya şifa sansı sunduklarını kaydetti. Merkezin kısa sürede akademik kapsamlı kanser merkezi felsefesinde referans merkezi haline geldiğini kaydeden Altuntaş, şöyle konuştu: "Bugün, bininci kök hücre naklimizi kutluyoruz. Kök Hücre Nakli Merkezi, Türkiye'nin en büyük merkezlerinden birisi durumunda. Ülkemizde artık ne çocuk ne de yetişkin hastalar kök hücre nakli için sıra beklemiyor. Bu konuda Türkiye Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri ile aynı seviyededir. Türkiye’de yapılan kemik iliği nakilleri ile Batı ülkelerindeki uygulamaların başarı oranları benzerdir. Kemik iliği nakilleri için hiç bir vatandaşın cebinden ücret ödemiyor. Sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın her hasta gerek kamu gerek ise özel hastanelerde tamamen ücretsiz olarak bu hizmetten faydalanmaktadır."

'HOCAMIN ANLATTIKLARINDAN YOLA ÇIKARAK HASTALIĞIMI FARK ETTİM'

Düzce Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Şeyda Yılmaz, 2015 yılında kendisine böbrek kanseri teşhisi konulduğunu ve sağ böbreğini bu hastalık nedeniyle kaybettiğini belirterek, "Sonrasında hayatıma devam ettim ama sağlık sorunlarım oluyordu. Bu sorunların ameliyattan dolayı kaynaklandığını düşünüyordum. İç hastalıkları dersinde hocamın anlattıklarından yola çıkarak, bende bir kan hastalığı olduğunu fark ettim. Onkoloji Hastanesinde tedavi görmeye başladım. Bir buçuk sene uygun ilik bulunamadı ve ümidimi kaybettim. TÜRKÖK'e başvurduk ve zamanında bağış yapmış birinin iliği 2017 yılında bana nakledildi. Şu anda çok sağlıklıyım ve her günüme şükrediyorum" diye konuştum.

'LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖRÜRKEN EŞİMLE TANIŞTIM'

Erkan Yayan (29), 2010 yılında askerdeyken lösemiye yakalandığını, daha sonra Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin başladığını söyledi. Yayan, "Hastalığım ilerlemişti. Bir an önce ilik nakli olmam gerekiyordu. Annemden alınan yarı uyumlu ilik nakledildi. 6 ay sonra hastalığım nüksetti. Tekrar kemoterapi tedavisi gördüm ve şu anda iyiyim. Lösemi benim hayatımdan hiçbir şey almadı, aksine ben lösemiyi 4-0 yendim. Şu an sağlıklıyım. Tedavi görürken hastanede eşim ile tanıştım. Mutlu bir evliliğim ve çok güzel, sağlıklı bir çocuğum var" dedi.

