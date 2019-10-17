Binler Barış Pınarı Harekatı için yürüdü

Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla Kuvayi Milliye Platformu önderliğinde binlerce Balıkesirli ellerinde bayraklarla meydanları doldurdu ve dualar eşliğinde Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan kahraman Mehmetçik için destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Milli Kuvvetler Caddesi’nden başlayarak, Anafartalar ve Kızılay Caddeleri üzerinden Mehter Takımı eşliğinde devam eden yürüyüş Milli İrade Meydanı’nda son buldu. Yaklaşık 8 bin Balıkesirlinin katıldığı yürüyüş sonunda Milli İrade Meydanı’nda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Platform adına yapılan basın açıklamasının ardından Kur’an-ı Kerim Tilaveti yapılarak dua edildi. Duanın ardından yürüyüşe katılanlar asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere selam gönderdi.

“Harekatı sonuna kadar destekliyoruz”

Kuvayi Milliye Platformu’nu oluşturan bir çok kurum ve kuruluş tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na destek için yapılan yürüyüşe yaklaşık 8 bin Balıkesirli katıldı. Platform üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Aileleri, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Haydar Filiz, “Sınır güvenliğini sağlamak, enerji koridoru adı altında kurulmak istenen terör koridoruna, Türk Devletine engel olmak, terör saldırılarını engellemek, terör örgütü PKK/YPG-PYD’nin bölgede kurmaya çalıştığı terör yapılanmasını sona erdirmek için ‘Barış Pınarı Harekatı’nı Balıkesir’deki tüm sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, sendikalar, dernekler ve 7’den 70’e tüm halkımız olarak sonuna kadar destekliyoruz” dedi.