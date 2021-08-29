Binlerce Amerikalı 'Oy Hakları' İçin Sokaklara Döküldü

ABD’de aralarında başkent Washington’un da bulunduğu birçok kentte oy haklarını savunmak üzere binlerce kişi gösteri düzenledi. Gösteriler, özellikle Cumhuriyetçi Parti’nin idaresindeki eyaletlerde oy hakkını kısıtlayan yerel yasaları geçersiz kılmak amacıyla federal yasa geçirmesi için Kongre üyelerine baskı yapmayı amaçladı.

Ünlü siyah hakları lideri Martin Luther King’in 1963 yılında Washington’da gerçekleştirdiği büyük mitingin yıldönümünde düzenlenen gösteriler, son dönemde Cumhuriyetçi eyaletlerde çıkarılan ve özellikle beyaz olmayanların oy haklarını kısıtladığı düşünülen siyasi girişimleri hedef aldı.

Washington’da ellerinde “Siyahların Hayatı Önemlidir” bayrak ve pankartları taşıyan göstericiler yürüyüşlerini, Martin Luther King’in 58 yıl önce “I Have a Dream

