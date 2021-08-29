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  4. Binlerce Amerikalı 'Oy Hakları' İçin Sokaklara Döküldü

Binlerce Amerikalı 'Oy Hakları' İçin Sokaklara Döküldü

29.08.2021 03:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gösteriler, özellikle Cumhuriyetçi Parti’nin idaresindeki eyaletlerde oy hakkını kısıtlayan yerel yasaları geçersiz kılmak amacıyla federal yasa geçirmesi için Kongre üyelerine baskı yapmayı amaçladı

Binlerce Amerikalı 'Oy Hakları' İçin Sokaklara Döküldü

ABD’de aralarında başkent Washington’un da bulunduğu birçok kentte oy haklarını savunmak üzere binlerce kişi gösteri düzenledi. Gösteriler, özellikle Cumhuriyetçi Parti’nin idaresindeki eyaletlerde oy hakkını kısıtlayan yerel yasaları geçersiz kılmak amacıyla federal yasa geçirmesi için Kongre üyelerine baskı yapmayı amaçladı.

Ünlü siyah hakları lideri Martin Luther King’in 1963 yılında Washington’da gerçekleştirdiği büyük mitingin yıldönümünde düzenlenen gösteriler, son dönemde Cumhuriyetçi eyaletlerde çıkarılan ve özellikle beyaz olmayanların oy haklarını kısıtladığı düşünülen siyasi girişimleri hedef aldı.

Washington’da ellerinde “Siyahların Hayatı Önemlidir” bayrak ve pankartları taşıyan göstericiler yürüyüşlerini, Martin Luther King’in 58 yıl önce “I Have a Dream

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