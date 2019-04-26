Ülkenin dört bir yanından bölgeye getirilen binlerce kovan arının önemli bir kısmı tam gelişme çağındayken telef olurken arı ölümlerinin tamamının duyarsız kişilerin tarım ilacı kullanmasından kaynaklandığı belirlendi.

Aydın’da arıcılar şok yaşadı, binlerce arı çırpına çırpına telef oldu

Aydın’ın Sultanhisar ilçesi yakınlarındaki bölgelerde binlerce kovan arı, dünden bu yana telef olmaya başladı. Kovana zehir almış vaziyette dönen arıların, kovandaki sağlam arıları da zehirlediğini belirten arıcılar, son 24 saatte telef olan arı miktarının yaklaşık 5 bin kovanı bulduğunu belirterek tarım il ve ilçe müdürlüklerinden yardım istedi.

Tarımsal ilaçlamanın ya akşam saatlerinde ya da arıya zarar vermeyen ilaçlarla yapılması halinde hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını belirten arıcılar kimsenin arıcıya sahip çıkmadığını belirtti.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin’i de arıcıya sahip çıkmadığı gerekçesiyle sert bir dille eleştiren gezginci arıcılar "Kimse arıcıya sahip çıkmıyor" diye dert yandı.

'AVRUPALILAR KENDİ KULLANMADIĞI ZEHRİ TÜRKİYE'YE SATIYOR' Olaydan sonra bölgeye gelip inceleme yapan Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, olayın sadece basit bir arı ölümü olarak değil, ülkenin ciddi bir meselesi olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Kullanılan zehirli ilaçlarla Türkiye’nin doğal bitki örtüsüne de zarar verildiğini belirten Özdemir, şunları söyledi: