HABER

Binlerce Bayrampaşalı iftar sofrasında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 14:45 | Son Güncelleme

Ramazan ayı boyunca on binlerce komşuyu iftar sofralarında bir araya getiren Bayrampaşa Belediyesi, onuncu iftar programını Ahmet Sarıoğlu Parkı’nda düzenledi.

Ramazan ayı boyunca on binlerce komşuyu iftar sofralarında bir araya getiren Bayrampaşa Belediyesi, onuncu iftar programını Ahmet Sarıoğlu Parkı’nda düzenledi. Binlerce komşunun aynı duygularla aynı sofraları paylaştığı programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de katılarak vatandaşların iftar sevincine ortak oldu.
Bayrampaşa Belediyesinin Ramazan ayı boyunca ilçenin dört bir yanında düzenlediği iftar programları aralıksız devam ediyor. Bayrampaşalıları aynı sofrada buluşturarak mahalle sakinlerinin tanışmasını, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesini sağlayan Bayrampaşa Belediyesinin iftar programları büyük ilgi görüyor. Binlerce komşu aynı duygularla aynı sofraları paylaşıyor. Son olarak Muratpaşa Mahallesi Ahmet Sarıoğlu Parkı’nda kurulan iftar ve gönül sofralarında buluşan komşular, Başkan Atila Aydıner’e ve ekibine teşekkür ederek birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı. Çocukların da unutulmadığı programda onlar için de birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi.
Programa katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Mübarek Ramazan ayının maneviyatını değerli komşularımız için kurduğumuz iftar sofralarımızda hep birlikte huzur içinde yaşıyoruz. Sofralarımızı onurlandıran Bayrampaşalı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.
Bayrampaşa Belediyesi, 28 Mayıs Salı günü de Yıldırım Mahallesi Kınalı Ada Sokak’ta düzenleyeceği program ile bu yılki sokak iftarlarını tamamlayacak.

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Batman'da 10 terör şehidi için anıtBatman'da 10 terör şehidi için anıt
Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu (1)Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'e 11 yıl 3 ay hapis

Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'e 11 yıl 3 ay hapis

Son dakika: Alibeyköy Barajı'nda kaybolan çocuklardan acı haber

Baraj gölüne giren 2 çocuk kaybolmuştu...

Genelkurmay çatı davasında flaş gelişme

Genelkurmay çatı davasında flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe operasyonu mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cinsel istismar davasında 5 yaşındaki çocuğa kayyum atandı

Cinsel istismar davasında 5 yaşındaki çocuğa kayyum atandı

TBMM'de yeni dönem! Yüz tanıma sistemi yerleştiriliyor

TBMM'de yeni dönem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.