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  4. Binlerce beğeni aldı! NASA'dan yeni ‘Salda Gölü’ paylaşımı

Binlerce beğeni aldı! NASA'dan yeni ‘Salda Gölü’ paylaşımı

08.10.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni bir Salda Gölü paylaşımı yaptı. NASA paylaşımında, “Bu fotoğraftaki kayalar, bilim adamlarının Kızıl Gezegenin milyarlarca yıl öncesine benzediğine inandıkları bir bölge olan Türkiye'deki Salda Gölü kıyısını süslüyor” denildi.

Binlerce beğeni aldı! NASA'dan yeni ‘Salda Gölü’ paylaşımı

NASA’nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’ne yer verildi.

"BU FOTOĞRAFTAKİ KAYALAR TÜRKİYE'DEKİ SALDA GÖLÜ KIYISINI SÜSLÜYOR"

“Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi?” başlığıyla paylaşılan gönderide, “Bu fotoğraftaki kayalar, bilim adamlarının Kızıl Gezegenin milyarlarca yıl öncesine benzediğine inandıkları bir bölge olan Türkiye'deki Salda Gölü kıyısını süslüyor. Sudaki mineralleri ve tortuları hapseden mikroplar tarafından zamanla oluşan bu deniz kıyısındaki konum, gezegenimizdeki yaşamın bilinen en eski fosilleşmiş kayıtlarından bazılarını sağlıyor. Bilim adamları, Dünya'daki mikrobiyal fosilleri inceleyerek, milyarlarca yıl önce Mars'ta akan su ve tortulardan mikrobiyal yaşam belirtilerini daha iyi tespit edebileceklerini umuyorlar” ifadelerine yer verildi.

NASA'dan Salda paylaşımı: Mars'a dair fikir verecekNASA'dan Salda paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Salda Gölü
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