Trabzon'da Büyükşehir Belediyesince yapılan ve 11 bin 4 bitki türüne sahip "Trabzon Botanik" hizmete girdi.

Ortahisar ilçesine bağlı Çamoba Mahallesi'ndeki 103 dönüm alanda kurulan ve 194 çeşitten oluşan bin 600 ağaç ve 36 çeşitlik 9 bin 404 çalı türü olmak üzere toplam 11 bin 4 bitki dikilen "Trabzon Botanik"in açılışı gerçekleştirildi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesince şehre kazandırılan Trabzon Botanik'in bölgeye hizmet vereceğini belirterek, "Bölgeye, insanlığa hizmet edecek ve şehrimize çok önemli katkılar sunacak olan bu önemli eserin açılışını 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümünde gerçekleştirmek nasip oldu. Emek veren gayret gösteren herkesi kutluyorum." dedi.

Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarına değinen Yavuz, "Türk milleti olarak tarih boyunca hep insanlığa adaleti, iyiliği, güzelliği anlattık ve bunu hayata geçirmeye çalıştık ama karşılığında hep sorunlarla karşılaştık. 'Terör' dediler, üstesinden geldik. 'Fetullahçı Terör Örgütü' dediler, onun da üstesinden geliyoruz. En son ekonomik manada bize savaş açtılar, onun da üstesinden geliyoruz, geleceğiz. Biz artık 21'inci yüzyıla Türk damgasını vuracağız." diye konuştu.