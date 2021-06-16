HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin deposu yandı

Binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin deposu yandı

16.06.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem deposunda yangın çıktı. Yakında bulunan büyükbaşlar güvenli bölgeye taşınırken, alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangın ise Kırklareli, Lüleburgaz ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 4 saatte kontrol altına alındı.

Binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin deposu yandı

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem deposunda dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Saman balyaların bulunduğu depoda çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevleri fark eden çiftlik çalışanları itfaiye ekiplerine haber verdi. yangın hızla yayılırken, depo kısa sürede alev topuna dönüştü. Kısa sürede olay yerine, Kırklareli, Lüleburgaz ve çevre ilçelerden itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri yangını kontrol altına almaya çalışırken, çiftlik çalışanları ise deponun yakınındaki ahırlarda bulunan büyükbaş hayvanları, güvenli alanlara taşındı.

Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangın ise ekiplerin 4 saat süren yoğun çabaları ile kontrol altına alındı. Saman balyalarının içten yanmayı sürdürebileceğini belirten itfaiye görevlileri, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Çiftlikteki büyükbaş hayvanların zarar görmediği yangında maddi hasar oluştu.

KISMEN KONTROL ALTINDA

Gece yarısı başlayan yangın kısmen kontrol alına alındı. Deponun bazı bölümlerinde yükselen alevler ise sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, depo kullanılamaz hale geldi.

kirklarelide-binlerce-buyukbasin-bulundugu-ciftligin-yem-deposu-yandi2-_6895_dhaphoto2

kirklarelide-binlerce-buyukbasin-bulundugu-ciftligin-yem-deposu-yandi2-_6895_dhaphoto3

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Komşu dehşeti: Önce cinayet, sonra intiharKomşu dehşeti: Önce cinayet, sonra intihar
Anahtar Kelimeler:
yangın Kırklareli Lüleburgaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Kaşıkçı cinayetinde korkunç detay: Birkaç dakika içinde ölümcül tesir gösterdi

Kaşıkçı cinayetinde korkunç detay: Birkaç dakika içinde ölümcül tesir gösterdi

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden tecavüz suçlaması!

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden tecavüz suçlaması!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.