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Binlerce çekirge köyü istila etti! 'Kapımızı, penceremizi açamıyoruz'

05.06.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar köyünün başı çekirge istilası ile dertte. Sayıları binleri aşan çekirgeler, evleri ve tarım arazilerini istila etti. Tarla ve bahçelere zarar veren çekirge türünün ‘yeşil çekirge’ olduğu tespit edildi. Köylüler çekirge istilası nedeniyle kapı ve pencerelerini bile açamdıklarını ifade ederek bu duruma bir çare bulunmasını istedi. Çekirgeler için İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İşte detaylar...

Binlerce çekirge köyü istila etti! 'Kapımızı, penceremizi açamıyoruz'

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar köyünde evleri ve tarım arazilerini çekirgeler istila etti. Bahçelerdeki biber, domates, fasulye gibi mahsulleri yiyerek yok eden çekirgeler için İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde sayıları binleri aşan türün, Türkiye'nin tüm bölgelerinde olan ‘yeşil çekirge’ olduğu tespit edildi. Ekipler ilaçlama çalışması yaptı. Ancak yoğun yağışlar ilacın etkisini azaltınca mücadele sonuç vermedi.

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YAĞIŞLAR DURUNCA YENİDEN İLAÇLANACAK

Şiran İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ilçede daha önce de çekirge istilası görüldüğü belirtildi. Çekirgelere karşı ilaçlama çalışmasının sürdürüldüğü, ancak yağışların mücadeleyi olumsuz etkilediği bildirildi. Açıklamada, yağışların durmasıyla yeniden bölgede kapsamlı ilaçlama çalışmalarının yapılacağı ifade edildi.

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‘ÇEKİRGELER BAŞIMIZI BELA OLDU’

Köy muhtarı Seyfettin Nazlı, ilaçlı mücadeleden yağış nedeniyle fayda alınamadığını belirterek, “Köyümüzde çekirgeler başımızı bela oldu. Sinek kadar büyüklükteler, ekinlere zarar veriyor. Bu sıkıntı daha önce diğer köylerde de yaşanmıştı. Ekipler o zaman müdahalede bulunarak, çekirge istilasını durdurdular. Köyümüzde son dönemde çekirgeler yoğunlaştı. Yeterli ekipmanımız, ilaç pompası olmadığı için istilanın önüne geçemedik. Yeterli ilaçlamalar yapıldı ancak havalar aşırı yağışlı geçmesi, ilaçlamalardan fayda alınmasına engel oldu. Havaların düzelmesiyle birlikte gerekli çalışmaları yeniden yapacaklar” dedi.

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‘KAPIMIZI, PENCEREMİZİ AÇAMIYORUZ’

Köylülerden Hanım Yılmaz da “Kapımızı, penceremizi açamıyoruz. Dışarı çıkarken ilk önce kapıya tekme atıyorum ki; ‘çekirgeler düşsünde dışarı çıkalım’ diye. Çamaşır asamıyorum. İnsanın eli ayağı da kaşınıyor. Umarız bir çare bulunur” diye konuştu.

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(DHA)

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Gümüşhane çekirge köy

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