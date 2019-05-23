Binlerce çocuk, Okul Dışarıda Günü ile sınıflarını açık havaya taşıdı

Çocukların açık havada oynayarak ve deneyimleyerek geçirdikleri zamanın giderek azaldığına dikkat çekmek için dünya çapında düzenlenen Okul Dışarıda Günü, Türkiye’de bu yıl 2’nci kez kutlandı. Kutlanan adreslerden bir tanesi de 50. yıl Süheyla Artam İlkokulu oldu. OMO’nun dünya çapında destekçisi olduğu, bugüne kadar 110 ülkede 6 milyon çocuğa ulaşan ve Türkiye’de Aktif Yaşam Derneği’nin hayata geçirdiği Okul Dışarıda Günü, bugün dünya ile birlikte Türkiye’de de gerçekleştirildi. Açık havada oyunla ve keşfederek öğrenmenin önemine dikkat çekmek için düzenlenen Okul Dışarıda Günü’ne ilköğretim seviyesinde dünyadan 1,7 milyon, Türkiye’den ise 650 bine yakın çocuk katıldığı belirtildi. Bu yılki etkinlikte aktivite ve oyun içerikleri dışında ilk kez çevre bilinci, geri dönüşüm ve yeniden kullanım başlıklarına da yer verildi. Böylece çocuklar kadar onlar aracılığıyla ulaşılan yetişkinlerde de çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturulması, çocukların oynadığı alanların çevresel temizliğine dikkat çekilmesi hedeflendi.

Okul Dışarıda Günü’ne katılan okullardan 50. yıl Süheyla Artam İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Okul Dışarıda Günü sözcüleri olan Çocuk Gelişimi ve Erken Çocukluk Eğitimcisi ve Uluslararası Oyun Derneği (IPA) Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul ve Dr. Yankı Yazgan’ın yanı sıra Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Serter ve Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Leyal Eskin Yılmaz da eşlik etti. "Açık havanın öğrenmeye katkısı önemli"

Okul Dışarıda Günü tüm dünyada kutlanan küresel bir kampanya olduğunu belirten Şule Serter, "2018 yılında Türkiye olarak ilk defa katıldık. Bu sene 2’ncisini düzenliyoruz. Aktif Yaşam Derneği olarak da yürütücülüğünü yapıyoruz. Kampanyanın dikkat çekmek istediği nokta; açık havada olmanın ya da dışarıda olmanın çocukların gelişimine, sosyal ve akademik başarılarına katkı sağlamanın ne kadar önemli olduğuna vurgulamak. Aynı zamanda çocukların dışarıda geçirdikleri vakitlerin çok az olduğu ve bu nedenle dışarıda daha çok vakit geçirmeleri konusunda farkındalık oluşturmak isteyen bir kampanya" dedi.

"Dışarısı, çocukların duyularına ve duygularına karşılık veriyor"

Prof. Dr. Belma Tuğrul şöyle konuştu: "Çocuklar, öğrenen varlıklar. Meraklılar, hareketliler, keşfedici bir zihinleri var. Çocuklar iletişim kurmak ve her şeye dokunmak, sorgulamak istiyorlar ve biraz da macera arıyorlar. Bizim yanlış değimiz bazı tercihler onlar için aslında keşfetme süreci. Risk almayı seviyorlar. Belki bu onların bir şeyleri deneyip ve öğrenme istekleri ile ilgilidir. İşte dışarısı, çocuğun tüm duyularına, duygularına ve aslında hareket ihtiyacına karşılık veren bir alan oluşturuyor. Çünkü dışarıda daha fazla kontak var". Açık havanın öğrenmenin önemine değinen Dr. Yankı Yazgan, "4 duvar arasında da öğrenme gerçekleşebiliyor ama Okul Dışarıda Günü’nde açık havaya çıkıldığında bizim vurgulamak istediğimiz; duyuları kullanarak, deneyimleyerek, yaparak ve uygulayarak adete bir laboratuvar ortamındaymış gibi öğrenme fırsatı oluyor. Öğrenilenlerin pekişmesi ve bunun yanı sıra öğrenilenlerin nasıl kullanılacağını, odaklanma ve konsantrasyon gibi becerilerin geliştirme fırsatı oluyor. Çocuklara serbest oyun ortamı sağlandığında, açık havada onlara hareket alanı verildiğinde arkadaşlarında birlikte olmayı, ilişkileri koordine etmeyi ve sosyal müzakereyi öğreniyorlar. Arkadaşlığı da öğrenebiliyorlar" şeklinde konuştu.