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Binlerce çocuk sıcak yuvaya kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

Korunmaya muhtaç çocukların bakımının aile ortamında sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, koruyucu aile hizmetiyle 6 bin 286, evlat edinme hizmetiyle de 16 bin 652 çocuğun sıcak yuvası oldu - Yürütülen farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarıyla bu yıl bin 213 çocuk, koruyucu aile yanına yerleştirildi - Türkiye genelinde koruyucu aile hizmetinden faydalanan aile sayısı ise 5 bin 138 oldu

MERVE YILDIZALP - Korunmaya muhtaç çocukların bakımının aile ortamında sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, 6 bin 286 çocuk koruyucu aile hizmetiyle, 16 bin 652 çocuk da evlat edinme hizmetiyle sıcak yuvaya kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, gönüllülük kavramı ve farkındalığın geliştirilmesi ile toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak gönüllü sayısının artırılması amacıyla gerçekleştirilen "Gönül Elçileri Projesi"nin alt projesi olan koruyucu aile hizmeti, Ankara'da başlatılmıştı.

Aile odaklı hizmetlere öncelik veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Her çocuğun bir ailesi olmalı" düşüncesinden hareketle koruyucu aile ve koruyucu ailelere yerleştirilen çocuk sayısının artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları sonucunda, Türkiye genelinde koruyucu aile sayısı 5 bin 138'e, hizmetten yararlandırılan çocuk sayısı ise 6 bin 286'ya ulaştı. Bu yıl içerisinde ise 978 koruyucu aile yanına bin 213 çocuk yerleştirildi.

Bakanlık, koruyucu ailelere, baktıkları her çocuk için bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamalarına yönelik aylık ücret ödüyor.

Öte yandan Bakanlık, durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, evlat edinmeye uygun kişi ya da eşler arasında hukuki bağ ve çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulmasını sağlayarak evlat edinme hizmeti de veriyor. Bu kapsamda bugüne kadar 16 bin 652 çocuk evlat edindirildi.

- Çocuk başına aylık ortalama 826 lira destek veriliyor

Çocukların aile birlik ve bütünlüğü içinde sağlıklı büyümelerini sağlamak amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti de veriliyor. Yoksul durumdaki ailelerin çocuklarını sadece ekonomik yetersizlikler nedeniyle yurtlara vermesinin önüne geçmek amacıyla başlatılan SED uygulamasıyla binlerce çocuğun ailesinin yanında kalması sağlandı.

Bu çerçevede, 2002'de 12 bin 75 çocuk kendi ailesi yanında desteklenirken, bu sayı 2018'de 118 bin 696'ya ulaştı. Çocuk başına ailelere aylık ortalama 826 lira 32 kuruş ödeme yapılıyor.

Ayrıca özel kreş, gündüz bakımevi ve anaokullarından ücretsiz yararlanması sağlanan devlet koruması altındaki çocuklara, belli kontenjanlar dahilinde kolejlerde okuma imkanı da veriliyor.

Koruma altındaki çocukların sanatsal alanda kendilerini geliştirmeleri, spor faaliyetleriyle daha başarılı olabilmeleri için teşvik edici çalışmalar yürütülüyor.

Sosyal ve Ekonomik Destek, koruyucu aile ve evlat edinme müracaatları e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evlat edinme koruyucu aile

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