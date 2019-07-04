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Binlerce engelli için hayata geçen projede yüzlerin gülmesi desteğe bağlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 10:49 | Son Güncelleme

Akhisar Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneği, engelli vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan "Engelsiz Tatil Köyü" projesini hayata geçirirken, denize yatay bir platform kuran dernek bu sayede engellilerin daha rahat denize girmesini sağlayan bir sistem geliştirdi.

Akhisar Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneği, engelli vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan "Engelsiz Tatil Köyü" projesini hayata geçirirken, denize yatay bir platform kuran dernek bu sayede engellilerin daha rahat denize girmesini sağlayan bir sistem geliştirdi. Destek bekleyen projenin ayrıca, ülke çapındaki tüm engelli ve yaşlıların aileleriyle birlikte ücretsiz konaklamalarının amaçlandığı belirtildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından örnek proje kabul edilen "Engelsiz Tatil Köyü" projesi, Akhisar’dan sonra Dikili ilçesinde de hayata geçiyor. İlçede 14 dönümlük bir araziyi kiralayan Akhisar Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneği, engelli vatandaşların denize daha rahat girebilmesi için platformu hayata geçirecek. Denize yatay olarak kurulacak sistemle, engelli vatandaşların zorlanmadan denize gireceği belirtildi. Yine "Engelsiz Tatil Köyü" projesi sayesinde, ülke çapındaki tüm engelli ve yaşlıların aileleriyle birlikte ücretsiz konaklamalarının amaçlandığı öğrenildi. Derneğin projesine göre ise bu konaklamalar, yapılacak barakalarda gerçekleştirilecek.

Destek bekliyorlar
Akhisar Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneğinin amaçlarından biri ise "Engelsiz Tatil Köyü" projesini ülke çapında yaygılaştırmak. Destek bekleyen projenin tüm sahil kıyılarında uygulanması gerektiğini belirten derneğin başkanı Cem Bayrak, "Engelsiz Tatil Köyü için çalışmalara ilk olarak bedensel engelliler için denize yatay platform yapmakla başladık. Artık yardım almadan denize girebiliyorlar" dedi.

"Barakalar yapılsın ve Engelsiz Tatil Köyü’nden Türkiye’deki bütün engelliler yararlansın"
Derneğe ait 14 dönümlük arazide, konukların aileleriyle birlikte ücretsiz kalacakları barakalar yapacaklarını dile getiren Bayrak, "Bu proje sadece Akhisarla kalmasın; tüm Türkiye’deki engelli, yaşlı ve kimsesizler de yararlansın istiyoruz; ancak maddi imkansızlıklardan dolayı tüm barakaları biz yapamıyoruz. Çevre belediyelerin ve diğer belediyelerin desteklerini bekliyoruz. İsteyen buraya barakasını yapıp kendi bünyesindeki; engelli, yaşlı ve kimsesiz ailelerini ücretsiz tatile gönderebilir. Böylelikle baraka sayısı arttıkça ülke çapındaki herkes bu ücretsiz tatil köyünden yararlanabilecek" diye belirtti.
Akhisar Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneği üyesi olan Furkan Çakmak da, "Üç sene boyunca sezonluk kiralanan tesislerde bu tatil hizmetinden yararlandık; fakat bu sene maddi imkansızlıklardan dolayı gidemiyoruz. Bu sebeple bu barakalar bizim için çok önemli. Barakalar yapılsın ve Engelsiz Tatil Köyü’nden Türkiye’deki bütün engelliler yararlansın" diye konuştu.

Binlerce engelli için hayata geçen projede yüzlerin gülmesi desteğe bağlı

Binlerce engelli için hayata geçen projede yüzlerin gülmesi desteğe bağlı

Binlerce engelli için hayata geçen projede yüzlerin gülmesi desteğe bağlı

Binlerce engelli için hayata geçen projede yüzlerin gülmesi desteğe bağlı

Binlerce engelli için hayata geçen projede yüzlerin gülmesi desteğe bağlı

Binlerce engelli için hayata geçen projede yüzlerin gülmesi desteğe bağlı

Binlerce engelli için hayata geçen projede yüzlerin gülmesi desteğe bağlı

Binlerce engelli için hayata geçen projede yüzlerin gülmesi desteğe bağlı

Binlerce engelli için hayata geçen projede yüzlerin gülmesi desteğe bağlı

Binlerce engelli için hayata geçen projede yüzlerin gülmesi desteğe bağlı

Binlerce engelli için hayata geçen projede yüzlerin gülmesi desteğe bağlı

Binlerce engelli için hayata geçen projede yüzlerin gülmesi desteğe bağlı

Binlerce engelli için hayata geçen projede yüzlerin gülmesi desteğe bağlı
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