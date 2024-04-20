Binlerce insan mahsur kaldı, yaşlılar ve çocuklar yerde uyumak zorunda kaldı! Emirates tarihinin en kötü sınavını verdi: Sonsuza kadar ders olacak

Dubai havalimanında günlerdir insanlık dramı yaşanıyor. Yaşanan yoğunluk nedeniyle havalimanı nüfusu hiç olmadığı kadar kalabalık. Havayolu şirketi Emirates yolcuları ise isyanlarını sosyal medyadan paylaşıyor. Otellerde boş yerin kalmadığı, yemek hizmetinin durduruldu havalimanında insanların bayıldığı ve sinirden kavga ettikleri belirtildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Emirates'e de yoğun sitem ediyor. Aksayan seferler nedeniyle birkaç günlük rötar yapan Emirates uçaklarının yolcularının havalimanında uyumaya çalıştıkları ifade edildi.

DUBAİ'DE EMIRATES REZALETİ

Birçok kişi sosyal medyadan 'Dubai'ye gitmeyin' çağrısında bulunurken Emirates Havayollarına tepkiler çığ gibi büyüdü. Emirates ise yaşananlara çözüm bulamamakla kalmayıp sosyal medyadan sadece bir özür dilemekle yetindi.

Bir kişi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Vay be. Burası bildiğimiz Dubai mi? İnsanlar 3 gün boyunca kuyrukta kaldı. Havaalanı insanlarla dolu. Dubai'ye uçmayın!" ifadelerini kullandı.

Binlerce kişinin günlerdir havalimanında mahsur kaldığını ifade eden başka bir kullanıcı ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dubai havaalanının durumu... 19.04.24'te çekildi. Binlerce kişi günlerdir mahsur kaldı; aileler, çocuklar, yaşlılar yerde uyuyor. Emirates ihmalkar davranıyor ve insanları dışarı çıkaracak imkânlar olmadan bu havaalanına uçurmaya devam ediyor."

21 saattir havalimanında mahsur kaldığını ifade eden bir kullanıcı şikayetini bu şekilde dile getirdi:

"21 saat Dubai Havalimanı'nda sıkışıp kalmak. Emirates yetkilileri uygun güncellemeler veya yanıtlar sunmuyor veya bitkin yolcuları uçuşları onaylanana kadar dinlenmeleri için bir konaklama yerine yerleştirmiyor. #Emirates 'nin bu tür kaotik yönetimi sonsuza kadar ders olacak."

EMIRATES'TEN ÖZÜR MESAJI

Emirates Havayolları sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rekor fırtınaların Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurduğu bu hafta, Emirates için operasyonel açıdan en zorlu haftalardan biri oldu. Bu süre zarfında seyahat planları aksayan her müşterimizden en içten özürlerimizi sunmak istiyorum."









