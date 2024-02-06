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Binlerce insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Mynet Haber

Mynet Haber

27 dakika önce

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin Adıyaman’da KGYS kameralarına yansıyan görüntülerinde, sarsıntının şiddetiyle elektriğin kent genelinde saniyeler içinde kesildiği görülüyor.

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