Binlerce insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Mynet Haber
27 dakika önce
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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin Adıyaman’da KGYS kameralarına yansıyan görüntülerinde, sarsıntının şiddetiyle elektriğin kent genelinde saniyeler içinde kesildiği görülüyor.
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