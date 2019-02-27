Binlerce İşsizin Umudu 387 Belediye Kadrosu

Yenişehir ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nin önü bugünlerde epey kalabalık. Metrelerce uzayan kuyrukta kadın erkek binlerce kişi bekliyor. Bekleme nedenleriyse iş sahibi olabilmek. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan kuyruk, mesai bitimine kadar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla 387 memur alınacağını duyurunca işsizler, başvuruların alındığı Kültür Merkezi’ne akın etti. Ellerinde başvuru evraklarıyla merkeze gelenler, sıranın kendilerine gelmesi için saatlerce bekledi.

Van Yüzüncü Yıl İktisat Bölümü mezunu Soner Karakuş da sıranın kendisine gelmesini bekleyenlerden. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Karakuş, “Yaklaşık üç yıldır işsizim. Bu kaçıncı başvurum bilmiyorum. Çok fazla umudum yok açıkçası çünkü sıradan da anlaşılacağı gibi sanki bütün Türkiye burayı bekliyormuş gibi bir hava var. Bayağı başvuran var” dedi.

Bilgisayar programcısı olan Cengiz Şahin Hazro ilçesinde yaşıyor. Umudu olmasa da başvuracağını ifade eden Şahin, VOA Türkçe’ye şunları söyledi; “Şu an boştayız, ilgili bir pozisyon olursa çalışmak isteriz. Liyakat istiyoruz biz. Mülakattan ayrımcılıktan çok liyakat istiyoruz.İşini gerçekten yapacak insanlar lazım. Umudumuz olmasa da insanların beklentisi var. Bir umut aslında.”