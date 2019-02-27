Binlerce İşsizin Umudu 387 Belediye Kadrosu

Yenişehir ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nin önü bugünlerde epey kalabalık. Metrelerce uzayan kuyrukta kadın erkek binlerce kişi bekliyor. Bekleme nedenleriyse iş sahibi olabilmek. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan kuyruk, mesai bitimine kadar sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla 387 memur alınacağını duyurunca işsizler, başvuruların alındığı Kültür Merkezi’ne akın etti. Ellerinde başvuru evraklarıyla merkeze gelenler, sıranın kendilerine gelmesi için saatlerce bekledi.
Van Yüzüncü Yıl İktisat Bölümü mezunu Soner Karakuş da sıranın kendisine gelmesini bekleyenlerden. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Karakuş, “Yaklaşık üç yıldır işsizim. Bu kaçıncı başvurum bilmiyorum. Çok fazla umudum yok açıkçası çünkü sıradan da anlaşılacağı gibi sanki bütün Türkiye burayı bekliyormuş gibi bir hava var. Bayağı başvuran var” dedi.
Bilgisayar programcısı olan Cengiz Şahin Hazro ilçesinde yaşıyor. Umudu olmasa da başvuracağını ifade eden Şahin, VOA Türkçe’ye şunları söyledi; “Şu an boştayız, ilgili bir pozisyon olursa çalışmak isteriz. Liyakat istiyoruz biz. Mülakattan ayrımcılıktan çok liyakat istiyoruz.İşini gerçekten yapacak insanlar lazım. Umudumuz olmasa da insanların beklentisi var. Bir umut aslında.”
Adaylarda KPSS şartı aranıyor. T.C. kimlik numarasıyla ÖSYM kayıtları kontrol edilen adaylar daha sonra KPSS puanlarına göre sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınavda uygun görülenler işe alınacak. Başvurular 6 Mart’ta sona erecek.
Belediyenin personel alımına, belediye çalışanlarının örgütlü olduğu Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) tepki gösterdi. Bir basın toplantısı düzenleyen Sendika Şube Eşbaşkanı Yasemin Noyan, alımların hukuksuz olduğunu savundu.
Belediyenin 31 Mart’ta seçilecek yönetimi iş yapamaz hale getirmeyi amaçladığını iddia eden Noyan, “İhraç edilen ve sözleşmeleri feshedilen kamu emekçilerinin yaşadıkları hukuksuzluklara karşı fiili ve hukuki alanda hak mücadelesi sürerken, üyelerimizin dosyaları OHAL İnceleme Komisyonu’nda karara bağlanmamış ve yargı yolu henüz tüketilmemişken, onlardan gasp edilen kadroların seçimlerin hemen öncesinde mülakatlara dayalı personel alımlarıyla doldurulması girişimi, AKP’nin kadrolaşmada geldiği hukuk tanımaz tutumunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu uygulama ile kurum kanaati ve emniyet kanaati üzerinden ihraç edilen üyemiz kamu emekçileri, işlerine geri iade haklarını kazandıklarında kurumlarında işbaşı yapamasınlar diye kadroların doldurularak hak kayıplarını derinleştirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte; kayyumların gelmesiyle halkla arasında bağı kopartılan hem bütçe hem de mal varlıkları olarak içi boşaltılıp borçlandırılan belediyelerin bugüne kadar yapılan açıktan atamalar ve nakiller aracılığıyla değiştirilen personel yapısının, yandaş kadrolarını doldurularak 31 Mart’ta halkoyuyla seçilerek işbaşına gelecek belediye başkanlarının, çalışmalarında da iş yapamaz, hizmet üretemez hale getirilmesi, işlerin kilitlenmesi de amaçlanmaktadır” dedi.
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