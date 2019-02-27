HABER

Binlerce İşsizin Umudu 387 Belediye Kadrosu

27.02.2019 19:16 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 387 personel alacağını duyurmasının ardından binlerce kişi başvuru merkezine akın etti. 387 kişilik kadroya şimdiye kadar 10 bine yakın başvuru yapıldı. Sendika ise alımların hukuksuz olduğunu savunuyor

Binlerce İşsizin Umudu 387 Belediye Kadrosu

Yenişehir ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nin önü bugünlerde epey kalabalık. Metrelerce uzayan kuyrukta kadın erkek binlerce kişi bekliyor. Bekleme nedenleriyse iş sahibi olabilmek. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan kuyruk, mesai bitimine kadar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla 387 memur alınacağını duyurunca işsizler, başvuruların alındığı Kültür Merkezi’ne akın etti. Ellerinde başvuru evraklarıyla merkeze gelenler, sıranın kendilerine gelmesi için saatlerce bekledi.

Van Yüzüncü Yıl İktisat Bölümü mezunu Soner Karakuş da sıranın kendisine gelmesini bekleyenlerden. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Karakuş, “Yaklaşık üç yıldır işsizim. Bu kaçıncı başvurum bilmiyorum. Çok fazla umudum yok açıkçası çünkü sıradan da anlaşılacağı gibi sanki bütün Türkiye burayı bekliyormuş gibi bir hava var. Bayağı başvuran var” dedi.

Bilgisayar programcısı olan Cengiz Şahin Hazro ilçesinde yaşıyor. Umudu olmasa da başvuracağını ifade eden Şahin, VOA Türkçe’ye şunları söyledi; “Şu an boştayız, ilgili bir pozisyon olursa çalışmak isteriz. Liyakat istiyoruz biz. Mülakattan ayrımcılıktan çok liyakat istiyoruz.İşini gerçekten yapacak insanlar lazım. Umudumuz olmasa da insanların beklentisi var. Bir umut aslında.”

Adaylarda KPSS şartı aranıyor. T.C. kimlik numarasıyla ÖSYM kayıtları kontrol edilen adaylar daha sonra KPSS puanlarına göre sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınavda uygun görülenler işe alınacak. Başvurular 6 Mart’ta sona erecek.

Belediyenin personel alımına, belediye çalışanlarının örgütlü olduğu Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) tepki gösterdi. Bir basın toplantısı düzenleyen Sendika Şube Eşbaşkanı Yasemin Noyan, alımların hukuksuz olduğunu savundu.

Belediyenin 31 Mart’ta seçilecek yönetimi iş yapamaz hale getirmeyi amaçladığını iddia eden Noyan, “İhraç edilen ve sözleşmeleri feshedilen kamu emekçilerinin yaşadıkları hukuksuzluklara karşı fiili ve hukuki alanda hak mücadelesi sürerken, üyelerimizin dosyaları OHAL İnceleme Komisyonu’nda karara bağlanmamış ve yargı yolu henüz tüketilmemişken, onlardan gasp edilen kadroların seçimlerin hemen öncesinde mülakatlara dayalı personel alımlarıyla doldurulması girişimi, AKP’nin kadrolaşmada geldiği hukuk tanımaz tutumunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu uygulama ile kurum kanaati ve emniyet kanaati üzerinden ihraç edilen üyemiz kamu emekçileri, işlerine geri iade haklarını kazandıklarında kurumlarında işbaşı yapamasınlar diye kadroların doldurularak hak kayıplarını derinleştirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte; kayyumların gelmesiyle halkla arasında bağı kopartılan hem bütçe hem de mal varlıkları olarak içi boşaltılıp borçlandırılan belediyelerin bugüne kadar yapılan açıktan atamalar ve nakiller aracılığıyla değiştirilen personel yapısının, yandaş kadrolarını doldurularak 31 Mart’ta halkoyuyla seçilerek işbaşına gelecek belediye başkanlarının, çalışmalarında da iş yapamaz, hizmet üretemez hale getirilmesi, işlerin kilitlenmesi de amaçlanmaktadır” dedi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Erdoğan: 'Terör Örgütü Uzantılarını Belediyelere Taşıyorlar'Erdoğan: 'Terör Örgütü Uzantılarını Belediyelere Taşıyorlar'
Almanya'da iş arkadaşlarını zehirleyen şüpheli için müebbet talebiAlmanya'da iş arkadaşlarını zehirleyen şüpheli için müebbet talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Tarihi zirveden ilk fotoğraf geldi!

Tarihi zirveden ilk fotoğraf geldi!

Instagram'dan istifa eden Zarif, yine Instagram'da istifasını geri çekti

Instagram'dan istifa eden Zarif, yine istifasını geri çekti

Nepal'de Turizm Bakanını taşıyan helikopter düştü

Nepal'de Turizm Bakanını taşıyan helikopter düştü

Dünya devine 'hemen terk edin' çağrısı

Dünya devine 'hemen terk edin' çağrısı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.