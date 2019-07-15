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Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 23:47 | Son Güncelleme

PAKDEMİRLİ: MİLLETİN DESTANSI DURUŞU ZİHİNLERDEN ÇIKARILMAMALI Konak Meydanı’ndaki etkinliklere katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, meydana kurulan dev led ekranlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinledi.

PAKDEMİRLİ: MİLLETİN DESTANSI DURUŞU ZİHİNLERDEN ÇIKARILMAMALI

Konak Meydanı’ndaki etkinliklere katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, meydana kurulan dev led ekranlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinledi. Bakan Pakdemirli, polis üniformalı bir çocuğu kucağına aldı. Daha sonra sahneye çıkan Bakan Pakdemirli, konuşmasına darbe girişimini lanetleyerek başladı. Devletin emanet ettiği silahı ve tankı, millete ve devlete çeviren örgütü lanetlediğini ifade eden Bakan Bekir Pakdemirli, 251 şehidi de rahmetle andığını söyledi. 15 Temmuz 2016’nın demokrasi tarihi açısından kara bir leke olduğunu kaydeden Pakdemirli, bu tarihin aynı zamanda milletin demokrasiye attığı şanlı bir imza anlamına geldiğini söyledi. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını dileyen Pakdemirli, "Biz, 15 Temmuz’da ihanetle imtihan edildik. Hamdolsun, bu zor imtihandan ilahi yardım ve ihsan ile çıktık. Bu büyük bir nimettir ve şükür ister. Şükredilen nimet de artar. Şehitlerimizle mahşerde karşılaşınca mahcup olmamak adına azami gayret göstermeliyiz” dedi. Milletin destansı duruşunun zihinlerden çıkarılmaması gerektiğini isteyen Bekir Pakdemirli, o gece yaşananların, milli bir destan hüviyetinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz bu ruhu daima diri tutulacağız. Çünkü 15 Temmuz; 2023 vizyonu, 2053 hedefi, 2071 ideali için yeni bir işaret fişeğidir. Biz devlet ve millet olarak, daima demokrasiden yana saf tuttuk. Demokratik bütün hak ve talepler; bizim başımızın üstündedir. Ancak biz, milletin iradesinin üstünde bir iradeyi de asla tanımadık, tanımayacağız."

‘BU RUHU HEP DİRİ TUTACAĞIZ’

15 Temmuz’daki o büyük mücadelenin, onca şehit, onca gazinin boşuna verilmediğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplumsal buhrana sebep olan onca yıkım boşuna yaşanmadı. Hepsinin tek bir amacı vardı; O da, Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmekti. Hamdolsun, muhafaza ve müdafaa edildi. Bizim de tek gayemiz budur, bu olacaktır” diye konuştu. Yüce milletin istikbali ve devletin istiklali için daha çok birlik olacaklarını, 15 Temmuz’un milli duruş, mili duyuş ve milli vuruş olduğunu aktaran Pakdemirli, bu ruhu hep diri tutacaklarını ve hep hatırlayacaklarını dile getirdi. Pakdemirli, konuşmasını bu toprakların şiirlerinin, ‘Korkma’ ile başladığını, korkmayacaklarını, hep çok çalışacaklarını söyleyerek tamamladı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise Türk topraklarına gözünü dikenlere milletin geçit vermediğini söyledi.

Program, konuşmaların ardından çeşitli etkinliklerle devam etti.

Umut KARAKOYUN- Davut CAN- Hande NAYMAN- Mustafa KÖPRÜLÜ- Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)

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