Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (3)

SELA OKUNDU\n\u0130zmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G\u00fcn\u00fc kapsam\u0131nda, saat 00.13'te ba\u015fta Konak Meydan\u0131 olmak \u00fczere kentteki camilerde sela okundu.\nHalil \u0130brahim KARABIYIK\/\u0130ZM\u0130R,(DHA)\nFOTO\u011eRAFLI\nAdana'da korkun\u00e7 anlar! Hemen binay\u0131 bo\u015faltt\u0131larYa\u011fmuru ald\u0131rmadan, 15 Temmuz \u015fehitleri i\u00e7in y\u00fcr\u00fcd\u00fclerEdirne'de ya\u011fmur alt\u0131nda 15 Temmuz etkinli\u011fi
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