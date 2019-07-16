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Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 01:23 | Son Güncelleme

SELA OKUNDU  İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, saat 00.13'te başta Konak  Meydanı olmak üzere kentteki camilerde sela okundu.

Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (3)

SELA OKUNDU
İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, saat 00.13'te başta Konak Meydanı olmak üzere kentteki camilerde sela okundu.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,(DHA)

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