Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (3)

SELA OKUNDU

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, saat 00.13'te başta Konak Meydanı olmak üzere kentteki camilerde sela okundu.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,(DHA)

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